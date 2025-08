El PP de Miróbriga lamenta la falta de apoyo de la oposición a las inversiones

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Viernes, 1 de agosto 2025, 16:49 Comenta Compartir

El pleno del jueves en Ciudad Rodrigo aprobaba con los votos a favor del PP y la abstención de PSOE y Vox, la modificación presupuestaria de más de 5 millones de euros con la que el equipo de Gobierno popular prevé actuar en el arreglo integral de 12 calles, la renovación del alumbrado público, la reparación de la piscina climatizada, la construcción del polígono de Terralba o el futuro centro de innovación social entre otros.

El PP recalca que, pese a su alcance y potencial transformador, «el plan solo ha contado con el respaldo del equipo de Gobierno, sin apoyo alguno del PSOE ni VOX, que no han presentado una sola propuesta alternativa». Además, recuerdan que «Ciudad Rodrigo es una de las pocas ciudades de más de 10.000 habitantes sin deuda pública» y que la propuesta de bajada de impuestos con el remanente de tesorería defendida por la oposición es «algo inviable legalmente». Según los populares la normativa es clara: «El remanente de tesorería no puede destinarse a financiar gasto corriente ni bajadas tributarias, solo a inversiones financieramente sostenibles o amortizar deuda (que no existe). Los ingresos extraordinarios de 2025, como el ICIO de la planta solar, no pueden usarse para cubrir gastos del ejercicio siguiente (2026). Por tanto, las afirmaciones de PSOE y VOX demuestran un desconocimiento profundo de la legislación presupuestaria o una voluntad deliberada de confundir a la ciudadanía».

Inversiones anunciadas por el equipo de Gobierno

• Arreglo integral de 12 calles principales (Pizarro, Canal, Santa Elena, Plasencia, Badajoz, Rebollar, Zamora, Arapiles, Júcar, Voladero, Cristóbal Colón y Doctor Fleming): 1,7 millones de euros.

• Renovación del alumbrado público: 300.000 euros (generales) + 191.000 euros para iluminación artística de la Catedral e Iglesia de Cerralbo.

• Polígono Terralba: +300.000 euros para avanzar en el desarrollo de suelo industrial.

• Reparaciones en la piscina climatizada tras la borrasca Martinho: 114.000 euros.

• Centro de Innovación Social La Estrella (rehabilitación del antiguo centro de salud): 500.000 euros, más 1,5 millones de euros de la Diputación y 226.000 euros para proyecto y dirección.

• Rehabilitación del Palacio de la Marquesa de Cartago como centro cultural y turístico: 200.000 euros.

• Movilidad y seguridad vial: 121.700 euros en señalética y Policía Local, más 50.000 euros para cámaras de tráfico.

• Retroexcavadora para servicios urbanos: 171.000 euros, que generará ahorros estructurales.

• Maquinaria y vehículos para obras y jardinería: +97.000 euros.

• Urbanización de calle Almendro/Sepulcro y Plaza Amayuelas: 51.411 euros y 210.000 euros.

• Aceras y viales: +174.990,47 euros, incluyendo Paseo de las Carmelitas y aceras de Cardenal Tavera.

• Climatización sostenible de edificios municipales: 90.000 euros.

• Otras mejoras: mobiliario urbano, equipos informáticos, instrumentos para la Banda Municipal, instalaciones deportivas, colegios y camping municipal.