El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias. ARCHIVO

El PP lamenta el «oportunismo» del PSOE con los incendios: «La Diputación estuvo a la altura»

Responde así a las críticas socialistas a quienes acusa de «confundir y desinformar»

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:35

El Grupo Popular en la Diputación de Salamanca considera que las últimas declaraciones realizadas por el PSOE sobre la gestión de los incendios forestales responden al «oportunismo político» y lo único que buscan es «confundir y desinformar a la ciudadanía en una situación dramática que merece respeto y colaboración, y no confrontación partidista».

El PSOE, asegura el PP en su respuesta, «conoce perfectamente que la competencia en materia de incendios forestales corresponde a la Junta de Castilla y León, y que la Diputación de Salamanca ha cumplido con su papel a través del convenio que mantiene con la administración autonómica, poniendo a disposición todos los medios y efectivos que se han solicitado«.

El Grupo Popular explica que, en muchos casos, la participación de la institución provincial «ha sido decisiva para frenar el avance de las llamas, como ocurrió en Cipérez, donde los equipos de la Diputación trabajaron para defender los cascos urbanos y proteger a la población«.

Desde La Salina, insisten, «se destinaron todos los recursos disponibles para colaborar en la tragedia, sin desatender las emergencias de competencia propia, demostrando así la capacidad de respuesta y la responsabilidad institucional en un momento tan complicado«.

En este sentido, el Grupo Popular subraya que los ataques del PSOE «resultan aún más incomprensibles cuando se dirigen contra la figura del presidente de la Diputación, con descalificaciones personales que en otros contextos y hacia otras personas les resultan inadmisibles«.

«El presidente estuvo pendiente en todo momento de la evolución de los incendios y en contacto con los responsables de los puestos de mando», continúa explicando en su respuesta a las críticas socialistas que «responde al nerviosismo de comprobar que las instituciones gobernadas por el Partido Popular están dando respuestas reales y eficaces a los ciudadanos«.

Por último, el Grupo Popular pide al PSOE que «abandone la estrategia de la confrontación y que vuelva a la senda de la coherencia y la colaboración institucional, que son las que ofrecen mejores resultados y las que esperan los ciudadanos de sus representantes públicos«.

