Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque los Jardines.  

El PP denuncia defectos en el parque de los Jardines antes de su estreno

Detectan charcos en el nuevo pavimento de hormigón impreso que supuso una modificación del contrato por valor de 44.000 euros

J. H.

J. H.

Peñaranda de Bracamonte

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:25

Comenta

El Grupo Popular ha dado a conocer su malestar por haber detectado «charcos y defectos» en el parque Los Jardines antes del estreno de su reforma. «El Partido Popular» no sale de su asombro al comprobar cómo ayer se ha procedido a levantar parte del hormigón impreso recientemente colocado en los jardines concretamente en el paseo de las pérgolas, frente al bazar de la Estación», manifiestan los miembros de esta agrupación de concejales que forma parte de la oposición en el Ayuntamiento.

Aseveran que esta situación se presenta «antes incluso de que la obra haya sido abierta al público, pese a haber sido adjudicada en el mes de noviembre, con el considerable retraso que se está produciendo».

«El motivo, según se ha podido constatar, serían los charcos diarios que se formaban sobre el nuevo pavimento de hormigón impreso, un material que ni siquiera estaba contemplado en el proyecto inicial y cuya incorporación supuso una modificación de contrato por valor de 44.000 euros, lo que ha aumentado el proyecto de la primera fase hasta los 378.500 euros», informan.

Desde esta agrupación explican que el pasado 30 de septiembre, la concejala Eva López, portavoz del PP, trasladó al concejal de Urbanismo, la existencia de dichos charcos, acompañando fotografías del lugar. «El edil mostró sorpresa ante la situación y aseguró que previsiblemente se debiera al riego, aunque desconocía los hechos», describen la reacción del concejal de Urbanismo, Antonio Poveda.

Añaden que «desde el Partido Popular se volvieron a realizar fotografías ese mismo día, a las 19:00 horas, cuando hacía calor y el sistema de riego no estaba funcionando, comprobando que el charco seguía presente, tanto ese día como los posteriores, lo que evidenciaba un problema estructural más grave».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días
  2. 2 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  3. 3 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  4. 4 Las cabañuelas y su refrán advierten de lo que viene en los próximos días: «Si mucha agua en octubre ves...»
  5. 5 Adiós al buen tiempo: la AEMET pone fecha a una lengua de aire frío que revolucionará el tiempo
  6. 6 900 candidatos para 63 puestos en hostelería: entrevistas express en la Cámara de Comercio
  7. 7 Bahía de Berenguela: un nuevo concepto residencial en Salamanca
  8. 8 La Fiscalía pide 8 años de cárcel para un vecino de Guijuelo por mandar a otro a la UVI de un navajazo
  9. 9 La nueva señal de la DGT que puede costarte 200 euros y cuatro puntos del carnet
  10. 10 El lío de la dermatosis nodular contagiosa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El PP denuncia defectos en el parque de los Jardines antes de su estreno

El PP denuncia defectos en el parque de los Jardines antes de su estreno