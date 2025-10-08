El PP denuncia defectos en el parque de los Jardines antes de su estreno Detectan charcos en el nuevo pavimento de hormigón impreso que supuso una modificación del contrato por valor de 44.000 euros

J. H. Peñaranda de Bracamonte Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:25 | Actualizado 10:04h.

El Grupo Popular ha dado a conocer su malestar por haber detectado «charcos y defectos» en el parque Los Jardines antes del estreno de su reforma. «El Partido Popular» no sale de su asombro al comprobar cómo ayer se ha procedido a levantar parte del hormigón impreso recientemente colocado en los jardines concretamente en el paseo de las pérgolas, frente al bazar de la Estación», manifiestan los miembros de esta agrupación de concejales que forma parte de la oposición en el Ayuntamiento.

Aseveran que esta situación se presenta «antes incluso de que la obra haya sido abierta al público, pese a haber sido adjudicada en el mes de noviembre, con el considerable retraso que se está produciendo».

«El motivo, según se ha podido constatar, serían los charcos diarios que se formaban sobre el nuevo pavimento de hormigón impreso, un material que ni siquiera estaba contemplado en el proyecto inicial y cuya incorporación supuso una modificación de contrato por valor de 44.000 euros, lo que ha aumentado el proyecto de la primera fase hasta los 378.500 euros», informan.

Desde esta agrupación explican que el pasado 30 de septiembre, la concejala Eva López, portavoz del PP, trasladó al concejal de Urbanismo, la existencia de dichos charcos, acompañando fotografías del lugar. «El edil mostró sorpresa ante la situación y aseguró que previsiblemente se debiera al riego, aunque desconocía los hechos», describen la reacción del concejal de Urbanismo, Antonio Poveda.

Añaden que «desde el Partido Popular se volvieron a realizar fotografías ese mismo día, a las 19:00 horas, cuando hacía calor y el sistema de riego no estaba funcionando, comprobando que el charco seguía presente, tanto ese día como los posteriores, lo que evidenciaba un problema estructural más grave».