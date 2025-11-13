Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Autobús en San Miguel de Valero.

'Blindadas' las paradas de bus en 33 pueblos que Puente quería eliminar

El Congreso aprueba la enmienda del Partido Popular por la Ley de Movilidad, que protege además rutas y frecuencias

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:28

El Partido Popular ha logrado en el Congreso de los Diputados «una importante victoria para el mundo rural salmantino» tras la aprobación de la enmienda presentada por el grupo parlamentario del PP a la Ley de Movilidad Sostenible «con la que quedarán protegidas por ley las paradas, frecuencias, rutas y horarios de autobús en los 33 municipios de la provincia de Salamanca que el Gobierno de Pedro Sánchez inicialmente quería eliminar», confirmaron los populares.

Los diputados salmantinos José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín han mostrado su satisfacción con la aprobación de esta medida «que garantiza la igualdad de oportunidades y la conexión de los pueblos».

En un comunicado, los populares recuerdan que, «frente a la enmienda sensata y justa del PP», los socialistas salmantinos «han preferido obedecer las órdenes de su Gobierno antes que defender a sus propios vecinos y una vez más han vuelto a vender los intereses de la provincia por seguir las consignas del número uno». Asimismo, el PP insiste en que estas paradas de autobús son «esenciales» para miles de personas que cada día dependen del transporte público. «Mientras el PSOE recorta y castiga al medio rural, el PP defiende la igualdad entre los españoles, vivan donde vivan; Salamanca no se toca», han señalado.

En concreto, los pueblos «amenazados» con la supresión de paradas eran El Bodón, Calvarrasa de Abajo, Cantagallo, Cantaracillo, Cepeda, Cespedosa de Tormes, Encinas de Abajo, Endrinal, Fuenterroble de Salvatierra, Fuentes de Oñoro, Gallegos de Solmirón, Guijuelo, Herguijuela de la Sierra, Herguijuela del Campo, Linares de Riofrío, Miranda del Castañar, Monleón, Navamorales, Paradinas de San Juan, Peñaparda, Puente del Congosto, Puerto de Béjar, Rágama, Robleda, San Esteban de la Sierra, San Miguel de Valero, Santibáñez de Béjar, Santibáñez de la Sierra, Los Santos, La Sierpe, Sotoserrano, Ventosa del Río Almar y Villasrubias.

