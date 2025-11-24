El PP de Béjar intentará ampliar la revisión de facturas con reparos a los últimos cinco años de gestión municipal El pleno celebrado este lunes impidió el debate de una moción popular al respecto tras conocerse el informe de Intervención sobre los reparos de 2024 y 2025, con más de 1.400 facturas

El grupo municipal popular en el Consistorio de Béjar intentará llevar a la Fiscalía las facturas sin contrato o facturas con reparos del Ayuntamiento de la ciudad de los últimos cinco años. Lo intentó a través de una moción presentada en el pleno celebrado este lunes por la tarde y que no pasó el trámite de la urgencia porque el PSOE y las dos concejalas no adscritas no lo aprobaron. Sí apoyó la urgencia el edil de Tú Aportas, Javier Garrido, al igual que la otra moción presentada por el grupo popular sobre el tasazo de la basura.

El PP no pudo defender, por tanto, sus propuestas en pleno y lo intentará por otros medios, tal y como adelantó su portavoz, Luis Francisco Martín, al finalizar el pleno. Martín pretendía ampliar a cinco años la investigación de estas facturas en el mismo pleno en el que se dio cuenta del informe de Intervención municipal sobre las facturas de 2024 y 2025 pagadas con reparos. El edil de Hacienda, José Luis Rodríguez, leyó el informe, que será el que sustente posteriormente un informe jurídico con el que, si el pleno lo decide, se acudirá al juzgado. El informe incluye facturas pagadas con reparos, facturas de gastos habituales y previsibles, pagos fraccionados, pagos anteriores al contrato o con un único presupuesto, entre otros. Así, en 2024 recoge 183 facturas por importe de 182.648,65 euros, mientras que en 2025, hasta el 5 de agosto, día de la moción de censura, se contabilizaron 848 facturas con 623.015,03 euros. Desde esa fecha hasta ahora, hay 411 facturas por 153.000 euros que no se han abonado cuyo pago tendrá que reclamarse judicialmente.

El edil señaló que no corresponde a la Intervención municipal determinar causas penales y añadió que el resultado del informes es «de la suficiente gravedad» y se pondrá en manos judiciales y del Tribunal de Cuentas. En la misma línea se refirieron los ediles de Tú Aporta y las concejalas no adscritas, mientras que la portavoz de Vox, Purificación Pozo, señaló que la actividad municipal debe dar respuesta a las urgencias, la prestación de servicios y la obligación de responder al ciudadano.

La sesión aprobó una moción de las ediles no adscritas para reclamar los cañones originales de Víctor Gorzo y otra del equipo de Gobierno para abonar atrasos a los operarios de limpieza municipal tras alcanzar una conciliación judicial. Las del PP no llegaron a debatirse por no aprobarse la urgencia. También se conoció en el pleno la renuncia a tomar posesión como edil del PP de Luis García, que presentará escrito de renuncia para poder seguir el procedimiento y solicitar las credenciales de un nuevo candidato que pueda ocupar ese cargo.

En el turno de ruegos y preguntas, comenzaron las concejalas no adscritas. Araceli Dorado preguntó, al hilo de la pasada Feria de turismo Intur, si hay ayudas o subvenciones para ampliar la dotación de plazas hoteleras en Béjar, mientras que Olga García hizo un ruego para pedir información de los pasos que está dando la Fiscalía en el caso de los asesores: «Estoy empezando a pensar que alguien no hace su trabajo o tapando algo». Rogó celeridad y toma de decisiones.

Siguieron los ediles del PP. Así, Maite Crego preguntó por qué no se han terminado de colocar los bancos y papeleras que adquirió el anterior equipo de Gobierno y que iba a colocar en las zonas demandadas por los ciudadanos y se hizo eco de los problemas de presión de agua que están sufriendo numerosas zonas de la ciudad. Javier Hernández preguntó por Palomares, por la licitación de medidas de seguridad informática para prevenir problemas como el ciber ataque sufrido recientemente por el Ayuntamiento o por el borrado de una cuenta de Cultura. Rubén Martín preguntó si se ha avanzado algo al respecto de la propuesta del PP de realizar viviendas sociales o para estudiantes en un inmueble en estado de ruina en la calle Mayor de Pardiñas. Finalmente, Luis FranciscO Martín preguntó por las ordenanzas y profundizó en el tasazo aprobado por el Gobierno a través del Congreso de los Diputados. Esa era una de las mociones del PP que no llegaron a debatirse. También cuestionó de nuevo la presencia de una edil no adscrita en la Mancomunidad del Embalse de Béjar, preguntó por el expediente de la auditoría de La Covatilla, que definió como «pago por los servicios prestados», así como por el jefe de explotación de la estación de esquí y el director técnico. Respecto a las obras del camping, cuya primera fase se llevó acabo bajo el mandato de Elena Martín Vázquez, señaló que: «Veo poco interés por el proyecto del camping».

El alcalde, Antonio Cámara, que contestó a todos los ediles, señaló a este respecto que, tras quedar desierto el concurso de la urbanización cada equipo tiene sus prioridades. Respecto a la pasada feria Intur, reconoció fallos, sobre todo a nivel de comunicación. Explicó también que el jefe de explotación ya está nombrado y que trabajó en La Pinilla la temporada pasada y recordó, respecto a los estatutos de la Mancomunidad del Embalse, que Béjar debe tener cuatro vocales y que en el último pleno de la entidad «se evitó perder la mayoría absoluta». En cuanto a las basuras, señaló que sí se va a tratar el tema cuando se debata el pleno de las ordenanzas.