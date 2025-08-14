El PP asegura que no habrá traslado del personal médico de Vitigudino Acusan a los socialistas de «mentir» y usar la sanidad «como arma electoral»

D. Sánchez Vitigudino Jueves, 14 de agosto 2025, 19:07 Comenta Compartir

El Partido Popular de Salamanca ha denunciado» las mentiras vertidas por el PSOE» sobre la atención sanitaria en la localidad de Vitigudino. Hace unos días, los socialistas de esta localidad avanzaban el desplazamiento durante el 14 y 15 de agosto a Villarino de los Aires de personas sanitario de Vitigudino «en plenas fiestas».

Sin embargo, los populares salmantinos aseguran que las guardias en el centro de salud de Villarino «se cubrirán por un médico contratado para tal fin sin que se produzca ningún traslado desde Vitigudino que merme la atención en esta última localidad». Desde el PP inciden en que las urgencias del centro de salud vitigudinense «son atendidas por dos médicos y dos enfermeras y las del subcentro de Villarino, por un médico y una enfermera. En Vitigudino se atienden en urgencias a una media de treinta pacientes diarios y en Villarino, a diez». Con respecto al servicio de pediatría «se cubre en estos momentos dos días por semana, aunque a partir de la próxima semana se reforzará», aseguran desde el Partido Popular.

Los populares lamenta que el PSOE «demuestre un nulo interés por mejorar la atención sanitaria» y que «se centre en crear falsas alarmas y enfrentar a unas localidades con usando datos falsos». Por último, apunta al Gobierno de España como responsable de «la falta de profesionales» por su «inacción».