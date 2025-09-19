El PP acusa al Ayuntamiento de Peñaranda de «gobernar a golpe de ocurrencia» Critica los mensajes contradictorios en lo referente a la construcción de la pista de pádel

María Andrea Sandia Peñaranda de Bracamonte Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

Tras el reciente anuncio del Ayuntamiento de Peñaranda que se reformaría el pabellón del Polideportivo para albergar una pista de pádel, el Partido Popular de la localidad arremete contra la gestión de los socialistas acusándolos de «gobernar a golpe de ocurrencias».

La oposición critica la falta de organización y los mensajes contradictorios difundidos por el equipo de gobierno en esta materia.

«Hace apenas unas semanas, la alcaldesa aseguraba que no había ningún espacio cubierto donde ubicar la pista de pádel cerrada prevista en los presupuestos. Ante la pregunta de la portavoz del PP de Peñaranda, Eva López, de qué iba a pasar ahora con la pista, la alcaldesa llegó a referirse al pabellón del Polideportivo, pero descartó la opción porque se utilizaba para otros deportes. Ayer, de manera repentina y contradictoria, nos encontramos con el anuncio de que ese mismo pabellón sí va a utilizarse para la pista de pádel», aseveran los populares en una nota de prensa.

Además, el Partido Popular critica la falta de una estrategia para dar respuesta a los miembros del club de atletismo que hasta la fecha utilizaban este pabellón para entrenar. «Es vergonzoso que las familias tengan que descubrir decisiones que afectan directamente a sus hijos son tomadas a golpe de improvisación, sin planificación ni diálogo», se puede leer en el mismo documento.

Por su parte, el Club de Atletismo 'Ciudad de Peñaranda' también ha comunicado al Ayuntamiento su disconformidad con esta decisión.

«No vemos viable ni la obra en el pabellón ni el poder trasladar los entrenamientos en días de lluvia, por ejemplo, o movilizar todo el material que tengamos que utilizar para las sesiones. Creemos que se está dando una prioridad y no de ahora, sino de unos años para atrás, a las exigencias de personas que juegan al pádel y que han pedido una pista cubierta», ha señalado el club en un comunicado.

Temas

Peñaranda de Bracamonte