Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos de asfaltado en la entrada al polideportivo. J. H.

El polideportivo de Peñaranda estrenará estacionamientos

El Ayuntamiento ha invertido 35.000 euros en mejorar el acceso a la zona deportiva

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:26

Comenta

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte está llevando a cabo la mejora del acceso al polideportivo 'Lorena Martín'. En estos días se pueden ver empleados con maquinaria realizando las labores de asfaltado. Posteriormente las entradas a las piscinas municipales de verano y otras áreas deportivas como el campo de fútbol, las pistas de pádel y otros espacios con los que cuenta el polideportivo de Peñaranda de Bracamonte estrenarán zonas de aparcamiento.

Esta intervención supondrá al Ayuntamiento de Peñaranda una inversión de 35.000 euros.

Es una de las mejoras de este espacio que se suman a la reconstrucción de muros, construcción de aseos y otras áreas, la futura pista de pádel cerrada, la nueva pista de atletismo y el arreglo del pabellón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega a Salamanca
  2. 2 La única provincia de Castilla y León que estará en aviso amarillo este jueves por nevadas
  3. 3 La reina Letizia reclama «cambiar la mentalidad» para lograr una inclusión real de las personas con discapacidad
  4. 4 Oposiciones de secundaria en 2026: confirmadas las plazas por especialidades y las provincias de examen
  5. 5

    Regino, el jubilado que da cobijo a los toreros
  6. 6 Salamanca registra la primera nevada del otoño en una noche gélida, con casi -6ºC en una de sus estaciones
  7. 7 Una mujer herida tras colisionar una furgoneta y un coche en el Paseo de la Estación
  8. 8 Dos septuagenarios heridos en una colisión múltiple en el Polígono de Los Villares
  9. 9 El difícil control de la peste porcina africana en la dehesa
  10. 10 Locura total: el Perfumerías Avenida logra una victoria para el recuerdo frente al Valencia BC (58-57)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El polideportivo de Peñaranda estrenará estacionamientos

El polideportivo de Peñaranda estrenará estacionamientos