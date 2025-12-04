El polideportivo de Peñaranda estrenará estacionamientos El Ayuntamiento ha invertido 35.000 euros en mejorar el acceso a la zona deportiva

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:26

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte está llevando a cabo la mejora del acceso al polideportivo 'Lorena Martín'. En estos días se pueden ver empleados con maquinaria realizando las labores de asfaltado. Posteriormente las entradas a las piscinas municipales de verano y otras áreas deportivas como el campo de fútbol, las pistas de pádel y otros espacios con los que cuenta el polideportivo de Peñaranda de Bracamonte estrenarán zonas de aparcamiento.

Esta intervención supondrá al Ayuntamiento de Peñaranda una inversión de 35.000 euros.

Es una de las mejoras de este espacio que se suman a la reconstrucción de muros, construcción de aseos y otras áreas, la futura pista de pádel cerrada, la nueva pista de atletismo y el arreglo del pabellón.