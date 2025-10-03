La plataforma vecinal Cuidamos Villamayor impugnará la actualización del reglamento urbanístico de Doñinos El Consistorio defiende que se renueva porque está 'obsoleto' al datar de 2001. Los representantes vecinales aseguran que «permitirá ampliar la fábrica de grasas»

El alcalde de Doñinos, Agustín Rodríguez, de pie escuchando a los vecinos de Villamayor, en su intervención tras el pleno.

La sesión plenaria en la localidad de Doñinos se desarrolló en una de las aulas del edificio sociocultural al estar la Casa Consistorial en obras para la mejora de la eficiencia energética del recinto. La sesión conoció en su orden del día el paso del edil Celestino del Teso del grupo Vox al grupo mixto. Asimismo, por unanimidad se aprobó la concesión de una prorroga para las obras de renovación del alumbrado municipal vinculadas con el programa DUS-5000 y otra para las de eficiencia energética en los edificios municipales.

Por otra parte, y con los votos favorables de los ediles de todos los grupos políticos y la abstención del PSOE, salió adelante la aprobación provisional de una modificación de las Normas Urbanísticas que supondrá, «la adaptación del reglamento urbanístico del municipio que ha quedado obsoleto porque tenía más de veinte años, puesto que databa de 2001. Es una adaptación similar a la que tienen otros municipios cercanos como Villamayor de Armuña», según explicó el alcalde, Agustín Rodríguez.

Los representantes del equipo de Gobierno señalaron que « se esperaba, para sacar adelante la modificación, un informe de Carreteras del Estado que ha permitido desbloquear un cambio que llevaba aguardando desde 2023».

Este punto fue el que llevó, hasta la improvisada sala de plenos a una treintena de integrantes de la plataforma Cuidamos Villamayor, que desde hace meses ha presentado más de 1.300 alegaciones a la fábrica de grasas del término de Doñinos, por los malos olores que aseguran que genera.

Los integrantes de la plataforma pidieron la palabra, al concluir el pleno, y aseguraron que van a impugnar esta modificación del reglamento de Doñinos al considerar que, «supondrá permitir que la actividad de la fábrica no sólo se consolide, sino que aumente su tamaño y producción con el consiguiente problema de una actividad molesta e insalubre, muy próxima a la población».

Además, desde la plataforma recordaron que, «la empresa ha venido realizando los últimos años ampliaciones y reformas sin las preceptivas licencias municipales y, desde su instalación, ocupa una parcela fuera de planeamiento, afectada por la ley de cauces».