Pizarral honra a la Virgen del Rosario

Imagen de la procesión con la Virgen del Rosario.

TEL Pizarral Jueves, 2 de octubre 2025, 05:50 Compartir

Los vecinos de Pizarral esperan ya la legada de las fiestas patronales de la localidad en honor a la Virgen del Rosario, que sirven de excusa para que hijos y vecinos del pueblo se reencuentren y disfruten durante los próximos tres días de las diferentes propuestas realizadas desde el Ayuntamiento, que es el organizador de estas celebraciones.

Destacan las tres celebraciones gastronómicas programadas ya que este viernes tendrá lugar una parrillada para abrir boca, que llegará, además, después de un concurso de empanadillas. El sábado será el momento de la tradicional paella, que ha alcanzado los 160 tíquets, doblando incluso el censo del municipio, tal y como asegura el alcalde. Jesús Ángel Sánchez. Esa misma noche llegará la segunda cena con huevos rotos como menú. A veces, el hecho de ser menos vecinos en un pueblo permita innovar en los platos y ofrecer unas comidas que se salen de lo habitual en estos eventos.

Pero no sólo de comidas viven las fiestas y, así, la programación de Pizarral incluye dos noches de baile, sin olvidar las actividades infantiles del sábado, la búsqueda del tesoro del sábado por la tarde o los monólogos del domingo, sin olvidar el torneo de cartas que se celebra en el bar municipal, que está teniendo una notable acogida por parte de los clientes desde su puesta en servicio.

Los actos en honor a la patrona tendrán lugar el domingo a partir de la una del mediodía con la celebración de la misa y posterior procesión por las calles de la localidad. Un momento también de encuentro, que permite reunir a los hijos del pueblo en la iglesia parroquial.

Las fiestas de octubre son las más destacadas de todo el calendario en Pizarral, aunque la localidad viene potenciando en los últimos años la celebración de la fiesta de Santa Bárbara o la celebración de una fiesta de verano, ya que, hasta ahora, las dos celebraciones patronales tenían lugar en octubre y diciembre. A mayores, la creación de una asociación cultural ha permitido dinamizar aún más la actividad social del pueblo.

El programa

Ampliar El salón municipal acogerá dos cenas y una comida de fiestas.

Mañana

20:00 h: Concurso de empanadillas con premio a la mejor.

21:30 h: Cena popular en el salón municipal.

23:00 h: DJ Floser.

Sábado, día 4

12:30 h: Parque infantil en la calle Arrieros.

15:00 h: Comida de fiestas en el salón municipal.

16:30 h: Campeonato de tute en el bar municipal.

18:00 h: Búsqueda del tesoro. Inicio en la plaza del Ayuntamiento.

21:30 h: Cena de fiestas en el salón municipal.

23:30 h: Verbena con el grupo Última nota. Al finalizar, discoteca móvil Paradise.

Domingo, día 5

13:00 h: Misa y procesión en honor a la Virgen del Rosario.

14:00 h: Baile del vermut.

18:30 h: Monólogo de Aildo Vidal en el salón municipal.

La exposición de fotografía restaurada «El corazón de Pizarral» permanecerá abierta al público durante todas las fiestas.

Jesus Ángel Sánchez, alcalde: «Va a empezar la restauración del puente de pizarra que quedaba» El Ayuntamiento que preside trabaja en mejorar la calidad de vida de los vecinos y el encuentro durante las fiestas es uno de los elementos más destacados. ¿Qué significan las fiestas para los vecinos? —Son las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Mantenemos una programación basada en los tres días, pero incorporamos nuevas actividades para no aburrir a vecinos y visitantes. Empiezan con un concurso de empanadillas, que es novedoso dentro de la programación de las fiestas. ¿Qué proyectos plantea el Consistorio este año? —Ahora mismo empezamos con la pavimentación de una de las calles del casco urbano, la calle Cortinillas, que va por Planes Provinciales. También la finalización de la plaza de la iglesia con ese acceso que se hizo el año pasado a través de una permuta con un vecino para poder dar mejor acceso al templo. Vamos a empezar la semana que viene con la rehabilitación del último puente de pizarra que quedaba, que es el de las Colmenillas, con la ayuda de los elementos etnográficos. Será una obra de restauración bastante importante. Se mejorarán los tres que estaban más deteriorados. Para primeros de noviembre llegará la reforma de la estación del ferrocarril. La vía verde va lenta.

Temas

Pizarral

Fiestas