Objetivo: mejorar el ciclo del agua en Gomecello

EÑE Gomecello Lunes, 22 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

Las intervenciones del Consistorio de Gomecello para mejorar la calidad de vida de sus vecinos no cesan y cada año se incorporan novedades. Así, por ejemplo, el ciclo del agua es uno de los objetivos más importantes y para hacer que cada vez sea más eficiente se trabaja, tanto por parte del Ayuntamiento de manera directa, como junto a otras instituciones.

Tal como indicó la alcaldesa del municipio armuñés, Rosa Esteban: «Uno de los proyectos novedosos en los que tenemos previsto trabajar es en la instalación de los contadores de agua digitales, que permitirán simplificar su lectura e incluso que se lleve a cabo de forma automática».

Además, a lo largo de los últimos meses también se han realizado las labores de impermeabilización del depósito de agua y se han adquirido una pareja de bombas nuevas que se ha previsto que se instalen con la llegada del final de los meses de verano.

Otro de los temas más destacados es la ejecución de las obras de la nueva depuradora de aguas residuales que se desarrollará con financiación de la Junta, a través de SOMACYL, y con una parte de aportación municipal.

El proyecto de la nueva EDAR de Gomecello ya está hecho y debe entrar, a lo largo de los próximos meses, en la fase de licitación y adjudicación de la obra por parte de la institución regional que se encargará de ejecutarla con SOMACYL.

La parcela que aportará el municipio ya está decidida y se encuentra en el acceso a la localidad desde la autovía. Otro punto de especial interés para la localidad es la futura construcción y puesta en marcha de un Centro de Día en Gomecello al lado del consultorio médico. Ya cuentan con la estructura del edificio levantada, que cuenta con planta baja y primer piso y se está redactando, por parte del arquitecto el proyecto de ejecución del resto.