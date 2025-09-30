El pincho de solomillo ibérico gana el concurso de la ruta «Saborea Guijuelo» Las ganadoras, las hermanas Sánchez Matas, de Sancho, se llevarán 400 euros del primer premio

TEL Guijuelo Martes, 30 de septiembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

El pincho de «Solomillo ibérico con pimientos caramelizados y con crunch de huevo» de la Pastelería Sancho (hermanas Sánchez Matas) ha sido el ganador de la edición 2025 de la ruta de pinchos «Saborea Guijuelo», que ha celebrado la reunión del jurado en el Ayuntamiento. El pincho de oro, como se denomina al ganador, recibirá un premio dotado con 400 euros.

El pincho de plata, que tiene una dotación de 200 euros, recayó en la «Miniburger Inquieta» y el de bronce al «Pollo de altos vuelos» , premiado con 100 euros. La decisión corrió a cargo del jurado seleccionado este año para degustar las diferentes propuestas del concurso incluidas en la ruta, si bien, el público también tuvo algo que decir. Así, el juez de paz, José Conde, abrió la urna para determinar el ganador del pincho popular, que recayó en «La preciosa Margarita Antonia», de Silvana Borjas y dotado con 300 euros.

También se sortearon tres valeos por 50 euros, que recayeron en Maribí Parra, María Jiménez y Juan Antonio Matute, que deberán consumirlos en tres establecimientos concreto, que también se sortearon en el momento.

La recaudación obtenida por las inscripciones en el concurso tendrán carácter solidario y junto con la aportación de 620 euros del Ayuntamiento se destinará a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Guijuelo.

Temas

Gastronomía

Guijuelo