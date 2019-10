En apenas dos días, Pilar Yagüe soplará las velas de su 107 cumpleaños y pasará a ser la persona de más edad de la provincia. Nacida en Paradinas de San Juan, se trasladó a una residencia de Santa Marta al convertirse en centenaria “un 14 de septiembre”, como ella misma recuerda con su aguda memoria.

Hasta aquel momento, vivía sola en el pueblo dedicándose a las tareas del hogar como hizo a lo largo de su vida, antes y después de quedarse viuda a los 60 años. Sin hijos, pero con una salud envidiable que se ha visto alterada en pocas ocasiones: “Una vez tuve unas fiebres muy altas y con 92 años me dio un cólico de vesícula pero, como era muy mayor para operarme, me dieron buscapina y ya está, aunque todavía me da algo la lata”.

Una pastilla para la tensión, otra para el colesterol y una para dormir, los únicos remedios anti edad de esta salmantina que los trabajadores de la residencia donde vive definen como “introvertida, buena persona y con muy buen corazón”, a pesar de que ella misma se describe como “rara”. Aunque asegura que a estas alturas “ya no hay ilusión de vivir” cuando le piden que formule un deseo lo tiene claro: “Poder coger el andador”. Pilar sufrió un percance que le ha obligado a hacer uso de una silla de ruedas durante unos días, algo que lleva “muy mal, porque no tengo libertad para hacer lo que quiero”.

A Pilar nunca le ha gustado leer y como ella misma dice dejó de bailar muy pronto pero a día de hoy sigue haciendo sopas de letras y visita a diario la capilla y si no puede, repasa las oraciones con su prodigiosa memoria. Lo peor de su vida fue la Guerra Civil en la que murió uno de sus seis hermanos y lo mejor “después de la guerra, habría escasez sí, pero había paz”.

A unos días de su cumpleaños Pilar no entiende “cómo ha resistido tanto esta cabeza” y solamente le queda un pesar en su vida: “Me hubiera gustado haber empezado desde niña a ser mejor de lo que soy”.