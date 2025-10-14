Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Entrada al municipio D. S.

Peralejos de Abajo subasta parcelas para nuevas viviendas

Los precios de salida oscilan los 1.500 euros y están condicionados a la construcción de nuevas edificaciones en el plazo de 3 años.

D. Sánchez

Peralejos de Abajo

Martes, 14 de octubre 2025, 18:57

El Ayuntamiento de Peralejos de Abajo ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la venta, mediante subasta abierta, de dos lotes de parcelas de uso residencial, que suman un total de cuatro parcelas de titularidad municipal y condicionadas a la edificación de viviendas en un plazo máximo de tres años, a contar desde la fecha de la escritura pública de venta.

La venta se realizará por lotes, de dos parcelas cada uno, cuyo precio de salida será, para los números 47 y 49, de 1.749 euros, sin IVA, mientras que para los números 51 y 53 será de 1.400 euros, también sin IVA. Las cuatro parcelas se encuentran situadas en la calle Humilladero de esta localidad, en la zona donde se ubica el consultorio médico.

Los interesados en participar en esta subasta deberán constituir una garantía provisional por importe de 125,98 euros (equivalente al 4 % del precio base de licitación), que servirá igualmente como garantía definitiva, salvo para quienes ya la hayan aportado al inicio del procedimiento.

Las proposiciones deberán presentarse en el modelo incluido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, disponible en la sede electrónica municipal. La presentación de ofertas se realizará en la Secretaría del Ayuntamiento durante un plazo de diez días hábiles, es decir, antes del próximo 24 de octubre.

En el caso de presentarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora del envío y comunicarlo al órgano de contratación mediante correo electrónico, dentro del plazo señalado anteriormente para la presentación de las mismas.

