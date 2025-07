Peralejos de Abajo rebosa eventos y ocio

Alfonso Castilla, alcalde: «Tenemos aprobadas dos viviendas de Rehabitare»

Las fiestas son solo la parte más visible del arduo empeño del Consistorio y de su alcalde, Alfonso Castilla, por dinamizar el municipio. El plan de repunte poblacional, y en especial de población infantil, a pesar de entrañar un gran reto, es un éxito rotundo.

¿Qué destacaría de las fiestas?

—Tenemos como novedad la I Feria del Niño; la idea es que se vaya consolidando. Lo más llamativo es Panorama City. Por otro lado, la Feria Agroalimentaria ha dado un salto de calidad con la participación de Salamanca en Bandeja, y tendrá unos treinta expositores.

¿En qué se centra principalmente el Consistorio ahora mismo?

—Estamos ejecutando el arreglo del atrio de la iglesia con Planes Provinciales, y una mejora en el parque municipal, en el que se restaurarán y cambiarán algunos juegos. Más allá de todo eso, la línea de trabajo del Ayuntamiento se centra en la repoblación: que el pueblo no se muera. Si no hay capital humano, de poco sirve tener el pueblo muy bonito. Durante este año hemos continuado recibiendo familias, tenemos a una familia regentando el bar... Ahora estamos impulsando más viviendas: hay tres peticiones a la Junta de Castilla y León dentro del plan Rehabitare, de las cuales dos ya están aprobadas. Hay que recordar que hemos pasado, gracias a este objetivo del Ayuntamiento, de tener un niño a tener once. Hace unos años se hizo un plan de parcelas para que la gente construyera: ya tenemos una vendida, una casa construida, y tenemos más solicitudes de venta de parcelas.