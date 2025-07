Peralejos de Abajo aclara el rumor sobre la bebida en la orquesta Panorama City

S. Dorado Peralejos de Abajo Jueves, 24 de julio 2025, 11:21 Comenta Compartir

Entre uno de los principales reclamo de las fiestas de verano de Peralejos de Abajo, que dan comienzo el próximo día 31 de julio, está la orquesta Panorama City, que actuará en la noche del viernes 1 de agosto a partir de las 23:55 horas en el recinto ferial, un espacio vallado pero al aire libre.

El alcalde, Alfonso Castilla, asegura que se ha corrido un rumor a lo velocidad de la pólvora, en la localidad y en la provincia salmantina en general: «Hay un bulo de que no se podrá hacer botellón, es decir, que no se podrá entrar con bebida, y eso no es así; desconocemos de dónde ha salido«. Lo que si señala es que esta afirmación se ha extendido entre los interesados en acudir al evento. El Ayuntamiento desmiente este rumor y aclara que se podrá acceder con bebidas y botellas.