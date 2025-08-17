Los más pequeños disfrutan de las fiestas de Puente del Congosto La actuación de Chirimbamba, la fiesta de la espuma o los disfraces animan la jornada festiva

TEL Puente del Congosto Domingo, 17 de agosto 2025, 20:08 Comenta Compartir

Los más pequeños de Puente del Congosto tienen también su hueco dentro de la programación de las fiestas de San Roque y la jornada del domingo era el momento.

Como es tradición, los mayordomos se encargaron de preparar actividades para que los niños disfrutaran de la mañana, que comenzaba con la actuación del grupo bejarano Chirimbamba en el interior de las escuelas. Más tarde, acabada la actuación, los pequeños salían al exterior para refrescarse ya que el calor apretaba a media mañana. La fiesta de la espuma los esperaba y disfrutaron a lo grande pese al viento, que movía la espuma en algunos momentos. La fiesta seguía después, como cierre de la mañana, con una invitación para todos los presentes con los globos de agua y las gominolas, que endulzaron en final de la mañana.

Había que irse a descansar y prepararse para la siguiente actividad porque por la tarde llegaba la fiesta infantil de disfraces, que tenía lugar en la plaza del Ayuntamiento. Los mayores tendrán también su tradicional concurso de disfraces, que está programado para esta noche antes del inicio de la orquesta Kronos.

Diferentes momentos de la jornada. TEL