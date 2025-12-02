Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Elementos ornamentales navideños que ya se han dispuesto en la plaza de la Constitución. J.H.

Peñaranda quiere incluir las calles más comerciales en el circuito de alumbrado

Una bola gigante, un carro con renos, un Papá Noel, un muñeco de nieve y un oso adornan la plaza

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:21

Este viernes a las 18:30 horas se encenderá el alumbrado tradicional de Navidad de Peñaranda de Bracamonte.

Los principales adornos ya están dispuestos en la plaza de la Constitución. Se trata de una bola gigante, un carro con renos, un Papá Noel, un muñeco de nieve y un oso que se prestan a la realización de selfies por parte de los visitantes. También se han colocado los arcos tradicionales con motivos navideños en las plazas de la Constitución y de España.

El importe de la iluminación navideña que cada año es diferente tiene un importe aproximado de 18.000 euros.

El Ayuntamiento está planteando la posibilidad de adquirir más luces para vías urbanas con tiendas como es el caso de las calles Ricardo Soriano y Elisa Muñoz, en atención a la demanda planteada por los propietarios de los establecimientos.

Además de los elementos navideños que pone el Ayuntamiento se podrán ver otros detalles fruto de la colaboración vecinal. Miembros de Acopedis están trabajando en dar forma a variados detalles que se podrán ver por las calles. En la confluencia de la calle Félix Mesonero con las plazas se instalará un renovado árbol elaborado en ganchillo por mujeres del programa Vive.

