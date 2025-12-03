Peñaranda quiere evitar que los vehículos del mercadillo deterioren las plazas históricas El Ayuntamiento delegará en el organismo de recaudación REGTSA los finales de las obras

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:04 Comenta Compartir

La creación de un espacio de aparcamiento disuasorio para los vendedores ambulantes que participan en el mercadillo de los jueves fue uno de los asuntos tratados en el pleno ordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte. El equipo de Gobierno se comprometió a estudiar esta posibilidad, planteada por el portavoz de Peñaranda en Común, Ángel Tejeda, en el punto de Ruegos y Preguntas.

Excusó su ausencia al pleno una edil del Grupo Popular y tampoco acudió el portavoz de VOX.

En la parte resolutiva, todos los ediles asistentes aprobaron la ampliación del acuerdo de la delegación en el organismo de recaudación REGTSA, de la Diputación las facultadas que el Ayuntamiento tiene en materia de gestión tributaria, recaudación de tributos y otros ingresos, ampliando la inclusión de la inspección especialmente en los finales de obra, según detalló la alcaldesa, Carmen Ávila.

En el punto tres se aprobó, con la abstención del PP, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio del cementerio. «Viene dado porque se ha llevado a cabo la construcción de varios cuarteles de sepulturas con el consiguiente aumento que ha habido para la ejecución de las mismas», justificó la regidora. Se modificaron cuatro datos. Uno se refiere a la asignación de sepultura individual, incluida obra de revestimiento, por un periodo de 49 años, que supone 1.400 euros. Para una transmisión por otros 49 años el importe será de 50 euros.

La portavoz del PP, Eva López, preguntó por el estado de la solicitud de declaración de interés regional para la Semana Santa. En estos momentos el último borrador se encuentra en la imprenta.