Peñaranda publicará su guía del comercio y empresa el 10 de diciembre El Ayuntamiento ha anunciado el sorteo de una gran cesta y un concurso de escaparates para Navidad

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:44 Comenta Compartir

«La guía del comercio local y empresas de Peñaranda de Bracamonte estará publicada el 10 de diciembre», ha anunciado este jueves la alcaldesa, Carmen Ávila, acompañada de los ediles Patro Macías y Pedro Pérez.

También han dado a conocer, a través de una rueda de prensa, que se celebrará el sorteo de una gran cesta y un concurso de escaparates con motivo de la Navidad, además del lema de la campaña para estas fechas tan especiales.

«Esta semana hemos tenido una nueva reunión con el comercio local para tratar y hablar de las iniciativas que vamos a llevar a cabo como promoción del comercio local para la campaña de Navidad», ha explicado la regidora. Se trata de una acción «diferente y participativa» por parte del comercio y del Ayuntamiento, ha señalado.

La gran cesta de Navidad del comercio local permitirá participar a todos los comercios que deseen adherirse. La condición es que aporten un regalo valorado en, al menos, 30 euros para crear la cesta. El Ayuntamiento, por su parte, aportará 500 euros en dos cheques.

Habrá dos premios. El principal será la cesta con todos los regalos de los comercios participantes y un cheque de 300 euros aportado por el Ayuntamiento, que deberá destinarse a compras en un mínimo de cinco comercios por un importe a partir de 30 euros. El segundo premio será un cheque de 200 euros, que el ganador tendrá que gastar en al menos cuatro comercios adheridos a la campaña, por un importe mínimo de 30 euros.

Para participar, será necesario comprar en los comercios adheridos a la campaña. Por cada 20 euros de compra se obtendrá un ticket para participar; el máximo de tickets por compra será de 20. El día 7 será el sorteo, a las 14:00 horas. Habrá siete días para localizar al ganador; si no, se volvería a sortear.

Los comercios que quieran participar deberán rellenar una solicitud en el Ayuntamiento o por sede electrónica hasta el 9 de diciembre.

Los tickets se podrán obtener entre el 9 de diciembre y el 6 de enero.

El concurso de escaparates navideños contará con dos premios: un primero de 400 euros y un segundo de 200. Los ganadores se determinarán por votación popular. En este caso, los establecimientos tendrán hasta el 19 de diciembre para inscribirse y deberán tener sus escaparates decorados desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero, con la iluminación activada, siempre que sea posible, hasta las 22:00 horas.

«El comercio peñarandino va a tener mucha afluencia tanto de compras como de visitas a sus escaparates», ha augurado el edil Pedro Pérez.

«Queremos, sobre todo, animar al comercio peñarandino a que se inscriba para participar en la gran cesta y en el concurso de escaparates, porque es una forma de fomentar el comercio. La cesta es muy golosa, hay productos muy buenos, a día de hoy hay 14 establecimientos adheridos que ya han aportado sus productos. Invitamos a que los negocios participen y a que la gente compre en el comercio peñarandino, es una forma de incentivar el comercio local», ha añadido Patro Macías.

«Como muy bien dice el lema de esta campaña: 'Esta Navidad compra cerca, apoya a tu gente'. Es muy importante mantener nuestro comercio de cercanía. Solo nos damos cuenta de lo imprescindible que es cuando falta. Tener un comercio de proximidad que nos trata de forma personalizada, nos conoce y, desde luego, es cómodo», ha concluido la alcaldesa.