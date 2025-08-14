Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Peñaranda pone en valor la alta participación en las actividades veraniegas

La bibliopiscina registrtó 2.500 usuarios

Jorge Holguera Illera

Peñaranda

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:38

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte ha dado a conocer los datos de actividades ofrecidas a través del Centro de Desarrollo Sociocultural desde el 23 de junio, que marcó el comienzo del horario intensivo, hasta el 14 de agosto, última apertura hasta la vuelta el lunes 1 de septiembre.

La sala de adultos de la biblioteca ha registrado 1.848 usuarios y 846 préstamos. La bibliopiscina, 2.500 usuarios. La sala infantil ha recibido 88 asistencias en los talleres de iniciación a la robótica y 1.200 en el campamento de lectura. La exposición 'La ciudad, el libro, la palabra. Homenaje a Carmen Martín Gaite (1925-2000)' ha sido visitada por 125 personas.

Un total de 216 personas han participado en el campamento musical de la Escuela Municipal de Música y 290 han ido a los conciertos del Taller de Canto Popular realizados en el zaguán de la biblioteca y en Santiago de la Puebla.

