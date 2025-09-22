Peñaranda pide ideas para invertir 30.000 euros del presupuesto municipal El martes se abre el plazo para la presentación de propuestas que pasarán un proceso de selección

Una de las mejoras en base a uno de los proyectos participativos.

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte abre este martes el plazo de presentación de propuestas para el proceso de Presupuestos Participativos 2025, bajo el marco del proyecto Peñaranda Participa dotado con un presupuesto de 30.000 euros.

Desde el área de comunicación del Ayuntamiento explican que los presupuestos participativos son una herramienta de participación y gestión del municipio mediante la cual los vecinos pueden proponer y decidir el destino de una parte de los recursos municipales. Su principal objetivo es fomentar la participación directa de la ciudadanía, canalizando sus demandas y preocupaciones en materia de inversiones para que sean incluidas en los presupuestos municipales anuales, priorizando necesidades.

El plazo de presentación de propuestas estará vigente hasta el 30 de septiembre a las 21:59 horas. Cada persona podrá presentar un máximo de tres propuestas.

Podrán presentar propuestas ciudadanos mayores de edad empadronados o que sean titulares de una actividad económica censada en la ciudad o propietarios de al menos de una finca rústica o urbana en el municipio. Sólo podrán participar personas físicas, quedando excluidas personas y entidades jurídicas.

Después las propuestas serán evaluadas, votarán los ciudadanos y se ejecutará la o las más votadas.