Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las mejoras en base a uno de los proyectos participativos. J.H.

Peñaranda pide ideas para invertir 30.000 euros del presupuesto municipal

El martes se abre el plazo para la presentación de propuestas que pasarán un proceso de selección

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:29

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte abre este martes el plazo de presentación de propuestas para el proceso de Presupuestos Participativos 2025, bajo el marco del proyecto Peñaranda Participa dotado con un presupuesto de 30.000 euros.

Desde el área de comunicación del Ayuntamiento explican que los presupuestos participativos son una herramienta de participación y gestión del municipio mediante la cual los vecinos pueden proponer y decidir el destino de una parte de los recursos municipales. Su principal objetivo es fomentar la participación directa de la ciudadanía, canalizando sus demandas y preocupaciones en materia de inversiones para que sean incluidas en los presupuestos municipales anuales, priorizando necesidades.

El plazo de presentación de propuestas estará vigente hasta el 30 de septiembre a las 21:59 horas. Cada persona podrá presentar un máximo de tres propuestas.

Podrán presentar propuestas ciudadanos mayores de edad empadronados o que sean titulares de una actividad económica censada en la ciudad o propietarios de al menos de una finca rústica o urbana en el municipio. Sólo podrán participar personas físicas, quedando excluidas personas y entidades jurídicas.

Después las propuestas serán evaluadas, votarán los ciudadanos y se ejecutará la o las más votadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La gran reordenación del tráfico en torno a San Esteban que impacta de Gran Vía a Canalejas y Sancti Spiritus
  2. 2 Rescatada tras caerse, quedar inmovilizada y con el grifo abierto: las goteras alarmaron a los vecinos
  3. 3 La historia de la primera heladería de Salamanca: «Este helado está muy frío, ¿me lo podría calentar?»
  4. 4 Fallece el exsenador Francisco de Vicente
  5. 5 Controlado el incendio junto a la carretera de Matilla de los Caños del Río
  6. 6 Castilla y León se congela con una temperatura mínima de -3,7º C en este punto
  7. 7 Morante y su recital con el capote en La Glorieta: «Aquí ha sido y aquí se quedará para siempre»
  8. 8 Desesperación en el campo: «La situación es para coger y cerrar»
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 22 de septiembre
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 21 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Peñaranda pide ideas para invertir 30.000 euros del presupuesto municipal

Peñaranda pide ideas para invertir 30.000 euros del presupuesto municipal