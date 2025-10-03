Peñaranda pedirá a la Junta un pabellón o pista cubierta para el colegio 'Miguel de Unamuno' Estudian una nueva señalización para evitar que los camiones tengan que pasar por el centro

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Viernes, 3 de octubre 2025, 22:30

Todos los ediles de Peñaranda de Bracamonte que han participado en la sesión ordinaria de pleno han votado a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Partido Socialista por la cual se insta a la Junta de Castilla y León a la construcción de un pabellón o cerramiento de una pista deportiva en las instalaciones del colegio público 'Miguel de Unamuno'.

«Hace unos meses nos volvimos a reunir con el director general y 'buenas palabras pero malos hechos', creemos que los alumnos del Unamuno tienen derecho a hacer educación física en días malos como por ejemplo cuando hace niebla», ha considerado la alcaldesa, Carmen Ávila.

«Subrayamos que desde el Partido Popular defendemos que todos los colegios tengan las mismas oportunidades y servicios, algo que se va cumpliendo, un ejemplo es que el 'Severiano Montero', que no tenía comedor escolar, lo tiene desde el año pasado», ha dicho la portavoz popular, Eva López.

«Esperemos que de ahora en adelante se vea reflejada una consignación presupuestaria para este proyecto que creo que ya se debe poner en funcionamiento de una vez por todas», ha pedido el portavoz de Peñaranda en Común, Ángel Tejeda.

En el apartado de Ruegos y Preguntas tanto Peñaranda en Común como PP coincidieron en abordar el tema de la posible construcción de la pista de pádel en el pabellón existente en el polideportivo municipal. «No podemos desvestir a un santo para vestir a otro», ha dicho Eva López en alusión a que este espacio es utilizado actualmente por miembros del Club de Atletismo y del Club de Fútbol en los días de mal tiempo. La alcaldesa ha explicado que están buscando una alternativa. «Dicen que el orden de factores no altera el producto pero en este caso sí, antes de hacer la pista tendremos que ofrecer una solución a quienes usan el pabellón», ha indicado la alcaldesa. Dijeron que estudian construir un nuevo espacio para los practicantes de atletismo y fútbol y después hacer la nueva pista de padel cerrada en el pabellón.

Entre otros asuntos abordados, Ángel Tejeda ha preguntado por la alternativa que se dará a los camiones cuando se haga el proyecto de humanización de la Calle El Carmen. La alcaldesa ha detallado que están estudiando poner nueva señalización para evitar que pasen por el centro.