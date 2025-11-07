Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Voluntaria en La Gran Reocogida de Alimentos. J.H.

Peñaranda participa en la Gran Recogida de Alimentos

Tres supermercados participan en esta campaña el viernes y sábado

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:31

Comenta

Tres supermercados de Peñaranda de Bracamonte se han sumado a la campaña de la Gran Recogida de Alimentos. Voluntarios del Banco de Alimentos de Salamanca se encargan de recibir alimentos.

Las personas interesadas en colaborar también pueden hacerlo mediante Bizum al 00324 o en la web www.granrecogida.org.

Todas las aportaciones económicas destinadas a este Banco de Alimentos durante la campaña se destinarán a la compra de alimentos de primera necesidad para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad de esta provincia.

