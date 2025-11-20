Peñaranda organiza una semana y un curso de cara al Día Internacional de las Personas con Discapacidad Está propuestas están organizadas por la concejalía de Accesibilidad del Ayuntamiento

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:58

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte a través de la Concejalía de Accesibilidad pondrá en marcha la Semana de la Accesibilidad Universal del 27 de noviembre al 4 de diciembre.

Estos seis días enfocados en la accesibilidad cuentan con la colaboración del CEIP Severiano Montero, el IES Germán Sánchez Ruipérez, el Colegio La Encarnación, ACOPEDIS, ONCE Salamanca y ADIPE

También se llevará a cabo un Curso de Accesibilidad Universal el 27 de noviembre enfocado a técnicos, empresas y al público en general.

«El objetivo es que nos mentalicemos de las dificultades que puede tener una persona con discapacidad en su día a día desde que se levantan», ha detallado el concejal de Accesibilidad, Antonio Poveda, que junto a la alcaldesa, Carmen Ávila, se han encargado de presentar estas propuestas enfocadas en la sensibilización y formación. «Queremos mostrar el compromiso de este Ayuntamiento para con las personas con discapacidad y todo lo que gira en torno a ello, trabajaremos con los centros educativos y van a visitar también el centro ACOPEDIS», ha resumido la alcaldesa.