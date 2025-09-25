Peñaranda iniciará la recogida de firmas para pedir bomberos profesionales Este viernes podrán rubricar su apoyo mayores de 18 años en los ayuntamientos de la zona de Peñaranda y Alba y a través de un código QR

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:03

La alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, y el teniente de alcalde, Fran Diaz, han dado a conocer este jueves que el viernes se inicia la recogida de firmas para pedir bomberos profesionales en el parque de Peñaranda.

El pasado 31 de julio, se produjo la primera acción reivindicativa para solicitar profesionales en el parque de bomberos de Peñaranda. Ahora «hemos dejado pasar un tiempo prudencial para que la Diputación diga que se ponen bomberos», ha justificado Carmen Ávila. Ahora han considerado que es el momento de dar vida a otra acción que comenzará el viernes en el Ayuntamiento de Peñaranda, el Centro de Desarrollo Sociocultural y otros espacios de la ciudad, pueblos de la comarca y otros pueblos de la zona de Alba que reciben el servicio de bomberos desde Peñaranda, donde se dispondrán hojas en las que las personas mayores de 18 años podrán mostrar su apoyo a la demanda de bomberos profesionales a través de su firma. Tanto en la hoja de firmas como en la web del Ayuntamiento de una forma más extendida se podrá encontrar la información legal relativa al tratamiento de datos personales.

«A mayores abriremos un canal en change.org» ha indicado el edil Fran Diaz. En esta plataforma se podrá leer el comunicado que leyó un vecino de la ciudad el día de la concentración frente al parque de bomberos. Además se ha creado un código QR para acceder fácilmente a toda la documentación y a la recogida de firmas virtual.

«Tras un verano especialmente complicado seguimos demandando que haya bomberos profesionales en Peñaranda, hay quien se conforma con sucedáneos, están buscando atajos o chanchullos, seguimos esperando ese pleno de la mancomunidad que hemos pedido tres grupos en el Ayuntamiento, seguiremos teniendo una actitud de mano tendida con la Diputación para solucionar esto lo antes posible, pero hemos constatado que al otro lado de la mesa no hay voluntad política», ha dicho Fran Díaz.

Carmen Ávila ha considerado que «se trata de una reivindicación más que justa y necesaria» y ha agradecido el papel del voluntario, ha detallado que puede haber voluntarios pero que es esencial la figura del profesional y un mando. A «La ley hay que cumplirla», ha señalado la regidora.