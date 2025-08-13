Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

J.H. J.H.

Peñaranda hará que todos sus bares sean espacios libres de agresiones sexuales

El Ayuntamiento colocará información con consejos para ayudar a proteger a las víctimas

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:01

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte ha activado una iniciativa encaminada a lograr como objetivo 'Cero agresiones, 100% buen rollo'. Este es el lema de una nueva campaña que busca que todos los establecimientos hosteleros sean «un espacio libre de agresiones sexuales».

Estas dos frases se pueden leer en las pegatinas y carteles informativos que han diseñado las concejalías de Cultura y de Festejos para que puedan ser colocadas en todos los establecimientos hosteleros de la ciudad y lugares públicos del Ayuntamiento principalmente de cara a las próximas Ferias y Fiestas.

«Es una pincelada más de todo el trabajo que se hace desde el Ayuntamiento en pro por la igualdad y contra la violencia sexual, agresiones sexuales, etcétera», ha indicado la alcaldesa, Carmen Ávila, durante la presentación de esta iniciativa acompañada de Pedro Pérez, concejal de Festejos, y Sonsoles Núñez, edil de Igualdad.

En los carteles aparecen tres «tips indicativos» acerca de cómo debe actuar el hostelero o la persona que presencie una agresión. «Usar una palabra clave, buscar un lugar seguro con personas de confianza para la víctima y alzar la voz si se puede y poner límites a esa agresión», ha explicado el concejal a la vez que ha indicado que se trata de una campaña más que se suma otras que el Ayuntamiento hace durante el año.

