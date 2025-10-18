Peñaranda: fusión de historia, cultura y naturaleza a tu alcance

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Sábado, 18 de octubre 2025, 05:30 Compartir

El visitante que conoce por primera vez Peñaranda de Bracamonte y su entorno puede quedar gratamente sorprendido por los comienzos y finales del día gracias a los amaneceres y las puestas de sol espectaculares que brinda la extensa llanura cerealista. Los campos de secano mimados y trabajados con esmero por los agricultores locales y de los pueblos de alrededor ofrecen una estampa que va cambiando con los meses y las estaciones del año y que son también el fondo de las dos rutas que transcurren por la ciudad: la de Carlos V y la de la cuna al sepulcro de Santa Teresa de Jesús. Ambas recuerdan las huellas de ambos personajes en la ciudad. En concreto el rey de España y emperador de Alemania, «en su viaje a su retiro al monasterio de Yuste pasó por Peñaranda entre otros municipios, dicen que el 7 de noviembre de 1956 durmió en el palacio de los Señores de Peñaranda», cuenta la alcaldesa, Carmen Ávila. Esta es una de las curiosidades que se pueden recordar en una ciudad que goza de un patrimonio con historia como es el caso del monasterio de las Madres Carmelitas o las tres plazas del conjunto histórico y artístico. Esta es tan sólo una pincelada de los muchos recursos a disposición del turista que puede llegar a pie, en bici, transporte público o su propio vehículo.

Ampliar Fachada principal del monasterio de las Madres Carmelitas Descalzas, que fue declarado Monumento Bien de Interés Cultural en 1996.

La ciudad cuenta con espacios naturales a disposición del visitante y del turista. En estos momentos se encuentra en recuperación uno de los principales pulmones verdes, que es el parque Los Jardines. También destaca el parque La Huerta, que se adapta fácilmente a grandes eventos y encuentros. Además es un espacio de ocio infantil y goza de una agradable terraza de verano. En breve, una de las principales vías urbanas de la ciudad, la calle el Carmen, experimentará una mejora más humana y verde. Otro espacio privilegiado municipal rústico de Peñaranda es el parque El Inestal, un entorno de 4 hectáreas de superficie natural.