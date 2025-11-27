Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Curso de Accesibilidad Universal. J.H.

Peñaranda explora mejoras para ser más accesible

Empleados municipales y alumnos del taller de empleo de albañilería participan en una formación. Los escolares conocerán durante una semana acciones como la del centro de personas con discapacidad

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:34

El Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte acoge este jueves el Curso de Accesibilidad Universal organizado por el Real Patronato Sobre Discapacidad y Fundación ACS en colaboración con el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte dentro de la Semana de la Accesibilidad Universal que hasta el próximo jueves permitirá a los escolares sensibilizarse con la realidad de muchas personas con discapacidad o capacidades diferentes.

En la apertura institucional del curso han participado la alcaldesa, Carmen Ávila, el concejal de Urbanismo, Antonio Poveda, y el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, arquitecto y coordinador del curso, Carlos de Rojas Torralba.

«Hacer una ciudad que valga para el acceso de todos es el objetivo del curso, las grandes ciudades han abordado esto pero el reto que ahora nos falta son las pequeñas ciudades y medio rural donde a veces la accesibilidad es más complicada», ha justificado Carlos de Rojas.

«Es importante que en el medio rural tengamos esta posibilidad y que los que trabajan, tiene que ver con el diseño y urbanización de un municipio estén aquí para poder aprender», ha dicho Carmen Ávila.

Aunque gratuito para todos los públicos, sobre todo se ha notado la participación de alumnos del taller de empleo de albañilería y otros empleados municipales.

La formación está vertebrada en cinco módulos: 'Critérios básicos de accesibilidad. Accesibilidad a la arquitectura y la rehabilitación'; 'Patrimonio para toda la humanidad, retos para conseguirlo'; 'Accesibilidad al urbanismo, a los cascos históricos, a los parques y jardines'; 'Domótica y accesibilidad. Accesibilidad cognitiva'; y 'Ajustes razonables. Praxis'.

El comienzo de este curso también ha marcado el inicio de la Semana de la Accesibilidad Universal organizada por el Ayuntamiento y enfocada principalmente a los escolares de la ciudad.

Imagen principal - Peñaranda explora mejoras para ser más accesible
Imagen secundaria 1 - Peñaranda explora mejoras para ser más accesible
Imagen secundaria 2 - Peñaranda explora mejoras para ser más accesible

