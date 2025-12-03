Peñaranda cuenta con 75 voluntarios de Cruz Roja

J. H. Peñaranda de Bracamonte Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:33 Comenta Compartir

Cruz Roja en Peñaranda quiere agradecer y poner en valor la fuerza de su voluntariado que está formado por 75 personas implicadas en «ayudar a transformar vidas». La entidad destaca el papel de estos hombres y mujeres con motivo del Día Internacional del Voluntariado.

Proteger la humanidad es uno de los principales mandatos de Cruz Roja, y para lograrlo la participación activa del voluntariado es fundamental. Por ello, y con motivo del Día Internacional del Voluntariado, Cruz Roja en Salamanca rendirá un homenaje a todas las personas que representan el alma y la fuerza de la organización este viernes en su sede provincial, según informa a través de nota de prensa.

En 2024, Cruz Roja en Salamanca atendió a más de 21.200 personas en el ámbito provincial, además de acompañar a 14.200 personas en actividades comunitarias. Toda esta labor ha sido posible gracias a la fuerza del voluntariado, que se moviliza ante las grandes emergencias, como lo ocurrido tras la DANA en Valencia o en los incendios forestales de este verano en la provincia salmantina, pero también en las intervenciones cotidianas del día a día y que permiten ofrecer respuestas a personas en situación de soledad no deseada, en búsqueda de empleo o sin recursos, entre otras muchas vulnerabilidades.

En Salamanca, en lo que va de año, son más de 1.900 las personas voluntarias que acompañan y refuerzan la actividad de Cruz Roja: más de 1.400 en la capital, y el resto distribuidas en las asambleas comarcales en las zonas rurales (153 en Béjar, 126 en Santa Marta de Tormes, 75 en Peñaranda de Bracamonte, 61 en Ciudad Rodrigo, 53 en Vitigudino y 45 en La Alberca). El colectivo de infancia es el mayoritario con el que las personas voluntarias realizan actividad (un 40,2%), seguido de las personas en situación de extrema vulnerabilidad (23,3%) y las personas mayores (14,5%). Por esta dedicación, la organización reconoce la fuerza de su voluntariado, poniendo en valor sus talentos, fortaleciendo sus capacidades y mejorando su satisfacción. Este 2025, 469 personas nuevas se incorporaron a la actividad voluntaria: 376 en la capital, 33 en la asamblea comarcal de Béjar, 29 en la asamblea de Santa Marta de Tormes, 12 en La Alberca, 9 en Peñaranda, 7 en Ciudad Rodrigo y 3 en Vitigudino.

«El voluntariado es nuestra fuerza, lo que nos impulsa, lo que nos permite estar cerca de las personas que más nos necesitan. Queremos que cada persona voluntaria sea consciente y partícipe de su valor, y tenga la oportunidad de crecer y aportar en aquello que más le motive», señala Ferrán Cobertera, director de Voluntariado de Cruz Roja Española.

Para ello, Cruz Roja trabaja de manera continua en desplegar nuevos procesos de gestión y desarrollo de las personas voluntarias, ofreciendo actividades más especializadas y adaptadas a sus perfiles para que todas las personas que forman parte del voluntariado obtengan una experiencia más satisfactoria.