Peñaranda creará una ordenanza que obligará a llevar casco y tener seguro para hacer uso de patinete eléctrico El Ayuntamiento prohibirá el uso de estos vehículos de movilidad personal en parques y zonas peatonales

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:16 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte ha dado un paso más en la creación de una ordenanza reguladora de vehículos de movilidad personal dentro de la ciudad que incluye el uso de patinetes eléctricos.

La alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Fran Díaz, han dado a conocer los detalles de esta nueva normativa que publicarán este jueves en la web municipal y deberá pasar un proceso de exposición pública antes de ser aprobada en pleno. Lo más probable que sea aprobada en el pleno de noviembre.

«Esta ordenanza tendrá que ser tramitada por Comisión de Régimen Interior y aprobada en pleno una vez haya finalizado el plazo de exposición pública que empieza este jueves», según ha informado Fran Díaz.

El edil ha recordado que esta nueva normativa «obedece a una petición ciudadana y a una moción aprobada en pleno y presentada en junio por Peñaranda en Común».

Peñaranda será el segundo municipio de la provincia, después de Ciudad Rodrigo, que contará con una ordenanza de este tipo.

El Ayuntamiento ha trabajado con la Policía Local para su elaboración.

La nueva ordenanza viene a complementar el Reglamento General de Circulación del Gobierno de España e incluso se adelanta a la hora de incluir la obligatoriedad de hacer uso de casco y de contar con un seguro de Responsabilidad Civil.

«Lo que hacemos es complementar con algunas cuestiones que creemos importantes o necesarias», ha explicado el edil.

Esta normativa será aplicada a vehículos con motores eléctricos. Se establece un límite de velocidad de entre 6 y 25 kilómetros por hora.

«No se puede conducir este tipo de vehículos en parques de toda la ciudad, zonas arboladas, paseos, aceras porque genera mucho peligro», ha indicado el concejal.

Además la edad mínima requerida será de 14 años.

El Ayuntamiento por su parte creará zonas para el estacionamiento de este tipo de vehículos que no podrán ser amarrados ni en árboles, ni farolas ni señales, podrán estacionarse en las aceras siempre que no quede menos de un metro y medio para el paso de los peatones y no se obstaculicen accesos.

Se estipulan tres niveles de sanciones: leves, graves y muy graves.

Habrá infracciones leves de 80 euros para quienes no lleven timbre, elementos reflectantes o luces requeridas, o quienes lleven una persona más subida en estos patinetes.

Las sanciones graves de 200 euros serán impuestas a quien no lleve casco, haga uso del móvil o no alcance la edad de 14 años. Las sanciones muy graves de 500 euros están tipificadas para quienes no circulen con seguro e incumplan.

La alcaldesa Carmen Ávila ha recordado que esta ordenanza viene motivada porque ya se había producido alguna situación de peligro.Además han incidido en que esta ordenanza no tiene un origen recaudatorio, sino que tiene un afán didáctico y de velar por la seguridad de los usuarios y ciudadanos.

«Es necesaria esta regulación y en ella ha trabajado la Policía Local ya que cada vez estamos viendo más patinetes dentro del propio municipio», ha considerado la alcaldesa.

Hasta ahora en Peñaranda de Bracamonte se han impuesto ocho sanciones.