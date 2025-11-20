Peñaranda en Común reclama más puntos de suministro de recarga eléctrica para vehículos Piden al equipo de gobierno socialista que se ponga en contacto con las empresas que prestan este tipo de suministros para hacer un estudio

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:09

La formación Peñaranda en Común ha dado a conocer que es necesario instalar más puntos de abastecimiento en las zonas más céntricas de la localidad.

Para esta formación municipalista con representación en el Ayuntamiento, «es necesario la necesidad de instalar más puntos de recarga eléctrica en la localidad, especialmente en el entorno de las plazas».

«En los últimos meses hemos venido observando un incremento de los vehículos que requieren de la recarga eléctrica para poder circular, es por ello que, reclamamos al equipo de gobierno tome en consideración está necesidad de demanda creciente», argumentan a través de nota de prensa.

Explican que «los actuales puntos de recarga con los que a día de hoy cuenta la localidad son insuficientes y se encuentran bastantes alejados de las zonas céntricas».

Por ello adelantan que plantearán al PSOE la necesidad de instalar algún nuevo punto de recarga eléctrica. Creen que es necesario ponerse en contacto con las empresas que prestan y garantizan este tipo de suministros para poder estudiar la viabilidad técnica de su instalación así como su emplazamiento.

Por otro lado, valoran positivamente las políticas llevadas a cabo desde el Consistorio a la hora de la adquisición de vehículos de bajas emisiones o en la instalación de fuentes de energía renovables en edificios municipales. Pese a ello, desde PeC instan al PSOE a «seguir siendo ambicioso en este tipo de políticas que suponen un compromiso con el medio ambiente y un ahorro considerables para las arcas municipales», según afirman.