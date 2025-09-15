Peñaranda en Común pide recoger firmas para reclamar un parque de bomberos comarcal La formación municipalista creen que se debe seguir dando la batalla desde todos los frentes

J. H. Peñaranda de Bracamonte Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:17

Peñaranda en Común (PeC) planteará a todos los grupos del Ayuntamiento la necesidad de seguir dando la batalla por el mantenimiento del parque comarcal de bomberos, según han trasladado desde esta formación municipalista a través de nota de prensa.

«Estamos cerca de terminar el verano, pero eso no significa que la necesidad de mantener el parque de bomberos comarcal se reduzca. Incendios de locales, casas o accidentes de automóviles siguen siendo problemas para los que disponer de un parque de bomberos comarcal sigue siendo de vital importancia« consideran desde PeC.

«Desde nuestra formación propondremos a todos los partidos que conforman el consistorio, la necesidad de llevar a cabo una recogida de firmas con la que elevar la presión, tanto a la Diputación de Salamanca que es la que debe cumplir con la ley y con sus competencias, como también a la Junta de Castilla y León», manifiestan.

« Estamos obligados moralmente a dar la batalla desde todos los frentes que podamos y la participación activa de la ciudadanía es un pilar fundamental para lograr este objetivo», añaden.

Peñaranda en común pide «un ejercicio de responsabilidad por parte de todas las formaciones políticas a esta petición». A su vez piden que «dejen a un lado egos, tácticas políticas y demás problemas porque los accidentes automovilísticos o los incendios no diferencian de posiciones políticas».