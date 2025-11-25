Peñaranda en Común pide que se lleve a cabo un listado de aquellos elementos y simbología franquista existentes en el municipio Esta formación exige al equipo de gobierno que cumpla con lo recogido en el Real Decreto, una vez esté elaborado el catálogo

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Martes, 25 de noviembre 2025, 17:10

Peñaranda en Común da a conocer mediante nota de prensa que son varios los espacios públicos donde a día de hoy se pueden observar simbología y vestigios del alzamiento militar y piden al PSOE «valentía y compromiso político para hacer cumplir la ley, una vez la comisión técnica empiece a realizar su trabajo». «Consideramos absolutamente necesario que desde el propio Consistorio se lleve a cabo un listado de aquellos elementos y simbología franquista existentes en el municipio, con el objetivo de tener la información suficiente para proceder conforme a lo dictaminado por la ley a su retirada, especialmente en aquellos espacios o edificios públicos», manifiestan por escrito.

Ponen en antecedentes que este pasado 18 de noviembre el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto para crear un catálogo estatal de símbolos y vestigios franquistas para su retirada o reasignación. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres, cifraba en unos 4.000 los elementos pendientes de revisión. El propio ministro trasladaba a los medios a través de una rueda de prensa que, las solicitudes para incluir elementos procedentes de la dictadura en el catálogo no solo pueden provenir por parte de las administraciones públicas, sino de particulares y asociaciones memorialistas. Según explicaban desde el propio Ministerio, se constituirá una comisión técnica ,integrada por 15 expertos en historia, que se reunirán cada 15 días para revisar y actualizar el listado de los elementos. «Esta normativa supone un paso clave en la aplicación de la ya aprobada Ley de Memoria Democrática que desde 2022 obliga al Estado a identificar y retirar los símbolos del franquismo presentes en el espacio público», consideran desde Peñaranda en Común.

Los responsables de esta formación municipalista recuerdan que «ya en varias ocasiones instaron al PSOE a llevar a cabo un listado para su posterior retirada de aquellos elementos franquistas que contravienen el espíritu de la ley de memoria democrática». «Son muchas las entidades locales que ya han retirado este tipo de vestigios amparados por el marco legal, por ello, como demócratas, pedimos una vez más valentía y compromiso político», indican.