Peñaranda en Común se opone a la instalación de la pista de pádel dentro del pabellón

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Viernes, 17 de octubre 2025, 18:20 Comenta Compartir

Peñaranda en Común ha emitido un comunicado para exponer su oposición frontal a la instalación de una pista de pádel cubierta dentro del pabellón multiusos del polideportivo «Lorena Martín».

«Desde Peñaranda en común nos vemos obligados a hacer un llamamiento tanto al resto de partidos de la oposición como a la ciudadanía, para reclamar el cese de los bandazos del equipo de gobierno en materia deportiva».

Desde esta formación plantean varias preguntas tras el anuncio del equipo de gobierno de utilizar el pabellón multiusos del complejo polideportivo para instalar la pista de pádel cubierta.

Plantean las siguientes preguntas: «¿por qué utilizar el pabellón multiusos para hacer la pista de pádel en vez de adecuarlo para que siga siendo un pabellón multiusos para los diferentes clubes deportivos?, ¿por qué no puede ir la pista de pádel cubierta adosada al pabellón multiusos?, ¿Qué mal han hecho los diferentes clubes deportivos que hasta el día de hoy usaban dicho pabellón para merecer este trato por parte del equipo de gobierno?, ¿por qué no se dejaron preparadas las dos pistas de pádel ya construidas para techarlas posteriormente?, ¿tan necesario para Peñaranda es construir una pista de pádel cubierta cuando una iniciativa privada va a instalar dos pistas?.

«Nuestra formación se ha puesto en contacto con los diferentes clubes deportivos perjudicados y nos han manifestado su total disconformidad y enfado ante esta reforma».

«Por todo ello, en el próximo pleno pediremos explicaciones al equipo de gobierno sobre todos estos hechos que, desde nuestra formación, consideramos inaceptables».