Imagen del incendio ocurrido este jueves en Peñaranda de Bracamonte.

Peñaranda en Común exige responsabilidades por el incendio de este jueves

Apuntan a PP y PSOE como responsables indirectos del incidente

María Andrea Sandia

Peñaranda de Bracamonte

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:12

Peñaranda en Común pedirá en el próximo pleno que se depuren responsabilidades por el incendio ocurrido durante la noche de este jueves. El suceso, que puso en alerta a los vecinos, tuvo lugar en un solar situado entre las calles Medina, la carretera de Medina y la ronda de San Lázaro.

La formación municipal apunta a los dos partidos principales, PP y PSOE, como responsables indirectos del incidente debido a su «dejadez».

«Peñaranda y su comarca no se merecen estar desamparados por la Diputación de Salamanca», criticó, en relación a los populares, el partido en un comunicado y en el que también arremetió contra los socialistas. «De la misma manera que miramos hacia el Partido Popular, no podemos ignorar la dejadez y desidia del Partido Socialista de Peñaranda. La localidad tiene una normativa municipal que deja claro como deben mantenerse las parcelas para evitar incendios. El Partido Socialista lleva años olvidando sus obligaciones y dejándolas en un estado lamentable. Desde Peñaranda en Común nos parece paradójico que pidan un parque de bomberos para evitar incendios y después no mantenga limpias las parcelas ».

