Mercadillo de Peñaranda de Bracamonte. J.H.

Peñaranda en Común que se cumpla la ordenanza de venta ambulante

Inciden en la necesidad de hacer cumplir el reglamento y acabar con la suciedad en las plazas

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:58

Peñaranda en Común volverá a reclamar al Partido Socialista poner solución, «de una vez por todas, al progresivo deterioro» que sufren tanto la plaza de España como la plaza de la Constitución debido al incumplimiento reiterado de la ordenanza que regula su actividad, por parte de los vendedores ambulantes .

Desde la formación municipalista recuerdan que «en el mes de agosto ya informamos de esta situación al equipo de gobierno para que tomara cartas en el asunto ya que dicha ordenanza expone, de manera muy clara, los derechos y obligaciones de los vendedores ambulantes».

«El Partido Socialista debiera ser el primer interesado en hacerla cumplir pero pasados 4 meses de que nuestra formación presentara esta problemática, la situación sigue siendo la misma y esto debe terminar lo antes posible», consideran a través de nota de prensa.

«La reforma de las plazas supuso un gran esfuerzo económico para Peñaranda como para dejar pasar este tipo de situaciones que dañan prematuramente el centro de la localidad», explican.

«Cualquier vecino de la localidad que pasee por la zona de las plazas puede observar cómo día a día proliferan las manchas de aceite y demás compuestos provenientes, en su mayor parte, de los vehículos utilizados por los vendedores ambulantes que, cada jueves, acuden a nuestra localidad», señalan desde PeC.

«Somos conscientes de que la inmensa mayoría de los ciudadanos no tienen conocimiento de la normativa y por este motivo, a continuación, dejamos una captura donde cualquiera puede observar las obligaciones que reflejan dicho documento «, afirman.

«Las ordenanzas no deben ser papel mojado. Su función es la de regular los aspectos específicos de la vida local y garantizar el orden y la convivencia», concluyen.

