Peñaranda en Común critica el estado de abandono de las zonas verdes del polígono industrial 'El Inestal' La formación municipalista ha recogido quejas vecinales y lamentan la «falta de interés del equipo de gobierno en su conservación»

J. H. Peñaranda de Bracamonte Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:03

La formación municipalista Peñaranda en Común (PeC) da a conocer el «estado de abandono de la zonas verdes del polígono industrial»

Esta formación con representación en el Ayuntamiento se ha encargado durante las últimas semanas de recoger diversas quejas tanto de vecinos como de empresarios relacionadas con el mal estado del Polígono industrial 'El Inestal'.

Ante esta situación y después de comprobar el estado del lugar, la formación ha informado a través de nota de prensa que pedirá en el siguiente pleno la necesidad de crear un plan de mantenimiento para mejorar el estado de esta zona de Peñaranda.

«No cabe ninguna duda de la importancia estética y ornamental de los jardines y zonas verdes sobre todo si se encuentran cuidados y con un mantenimiento adecuado. Sin embargo, en un polígono industrial cumplen también con otras funciones como la de facilitar el control climático mediante la disminución de la contaminación atmosférica y acústica y mantienen el drenaje natural del terreno», explican desde desde PeC.

«Por este motivo, desde nuestra formación no podemos entender como el equipo de gobierno deja tan de lado, ya no solo el mantenimiento de las zonas verdes del polígono, sino el respeto a las propias zonas verdes. A día de hoy son secarrales donde se agolpan desechos de obras, vehículos industriales o cualquier tipo de material sin que el equipo de gobierno haga nada. Hay cualquier cosa menos lo que debieran tener que serían árboles y zonas verdes de verdad», manifiestan.

«Tampoco podemos dejar de aprovechar esta demanda para exponer también negro sobre blanco la dejadez en el mantenimiento del acerado del propio polígono, el cual se encuentra en un estado deplorable. Si sumamos el estado del polígono y del parque de 'El Inestal', da la sensación de que el pueblo termina pasado el túnel de las vías y que el mantenimiento de estas zonas ya no es de su competencia», consideran.