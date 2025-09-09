Peñaranda arreglará el aparcamiento del polideportivo con el remanente de tesorería Los concejales han votado a favor de modificar las tasas del agua para evitar que los domicilios que tienen contadores de agua fría y caliente paguen dos veces el consumo mínimo

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Martes, 9 de septiembre 2025, 21:23 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Peñaranda llevará a cabo el arreglo del aparcamiento del polideportivo municipal y las piscinas de verano gracias al remanente de tesorería. El Consistorio destinará 35.000 euros a esta mejora según se ha podido conocer durante la celebración de la sesión de pleno ordinaria celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte.

Los portavoces del equipo de Gobierno Socialista, de Peñaranda en Común (PeC) y del Partido Popular (no ha asistido el portavoz de VOX) se han mostrado a favor del quinto punto de la sección que contempla la modificación de créditos con cargo a mayores ingresos y crédito extraordinario financiado con el remanente de tesorería para gastos generales. En total se han acordado destinar un total de 152.000 euros a los siguientes conceptos: estudios y trabajos técnicos, proyectos y memorias técnicas; mantenimiento de infraestructuras; edificios municipales; servicios mancomunados; y la mejora del aparcamiento del polideportivo, el firme en mal estado y su distribución adecuada, según ha detallado la alcaldesa, Carmen Ávila. Los portavoces de Peñaranda en Común y Partido Popular han votado a favor de esta modificación, no obstante opinan que quizá hubiera sido mejor esperar al próximo presupuesto.

Se ha aprobado la modificación de las tasas por la prestación de los servicios de alcantarillado, suministro de agua potable y servicio de depuración de aguas residuales con el fin de hacer posible eliminar la duplicidad en el cobro de agua en casos de viviendas con contador de agua fría y agua caliente. A partir de la nueva aprobación se les facturará un solo mínimo y el consumo de ambos contadores, según ha explicado la regidora.

El equipo de gobierno socialista y Peñaranda en Común han aprobado el convenio colectivo aplicable al personal laboral al servicio del Ayuntamiento y el acuerdo marco regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio del Consistorio. Eva López, portavoz del PP, ha justificado la abstención de su grupo por no haber estado presentes en las negociaciones. Una de las mejoras será que los empleados podrán «ascender en la carrera profesional dentro del Ayuntamiento», ha resumido la alcaldesa.