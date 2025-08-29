Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Anterior encuentro de encajeras celebrado en Peñaranda. J.H.

Peñaranda acogerá el XVII encuentro de Encajeras en septiembre

Se espera una participación similar a la de la pasada edición que contó con 180 participantes

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:45

El sábado, 27 de septiembre, dentro de la programación de fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel y junto a la III Feria Agroalimentaria, tendrá lugar el XVII Encuentro de Encajeras en la plaza Nueva y calle de Cervantes.

Esta cita, recuperada el año pasado y que contó con la participación de 180 encajeras llegadas de diferentes partes de España es una de las muestra de que la afición al encaje de bolillos está muy viva. Las responsables de la Asociación de Encajeras de Peñaranda quieren que esto siga así por eso una de sus preocupaciones es asegurar la continuidad con personas jóvenes.

El salón de plenos del Ayuntamiento ha acogido la presentación de esta cita que ha contado con la participación de la alcaldesa, Carmen Ávila; la edil de Cultura, Sonsoles Núñez; María Antonia Pérez Durán, secretaria de la asociación; Pepi Pérez, presidenta y María Teresa Albarrán, socia y profesora de encaje de bolillos.

«El año pasado retomamos el encuentro de encajeras gracias al trabajo y al esfuerzo, pero me gustaría resaltar el entusiasmo que tienen ellas en sus encuentros y trabajo», ha dicho la edil de Cultura. «Hemos intentado que estuviera todo junto para facilitar la convivencia de ambos eventos y porque ellas también se encuentran mejor en el entorno de la Feria Agroalimentaria y por comodidad de la gente que venga», ha añadido Sonsoles Núñez que ha indicado que el encuentro será en la calle Cervantes. «El entorno es bonito», ha considerado.

«Nos gustaría que hubiera más participación sobre todo del pueblo pero estamos contentas porque viene bastante gente de fuera» ha manifestado la presidenta de las encajeras a la vez que ha indicado que aún hay plazas libres y se pueden apuntar quienes quieran aunque no sean de la asociación. «Nos preocupa el relevo generacional, esperemos que haya jóvenes que lo mantengan», ha dicho Pepi Pérez.

