Prueba anterior en Peñaranda. J.H.

Peñaranda acogerá la prueba final del campeonato de España Mini-Z

Esta cita para amantes de los coches radiocontrol será los días 27, 28 y 29 de septiembre

Jorge Holguera Illera

`Pelaranda de Bracamonte

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:20

Peñaranda de Bracamonte acogerá la prueba final del campeonato de España Mini-Z repartida en tres días con motivo de las fiestas en honor a San Miguel Arcángel.

Esta cita para amantes de los coches radiocontrol será los días 27, 28 y 29 de septiembre.

La organización corre a cargo del grupo Team RC Peñaranda y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Peñaranda y otros grupos.

Tendrá lugar en el Centro Social del Teatro Calderón.

La prueba que se hará en Peñaranda dentro del Campeonato de España Interclubes que también cuenta con pruebas organizadas por el RCZ Mataró y el Vinalopó Club.

