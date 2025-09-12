Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Carrera de galgos en la zona. J.H.

Peñaranda acogerá una II carrera de galgos con más de 300 euros en premios

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:34

Las fiesta de San Miguel Arcángel se verán enriquecidas con la II carrera de galgos 'Ciudad de Peñaranda'.

La prueba d e 1.300 metros regate será el sábado 20 de septiembre a partir de las 9:00 horas. Las personas interesadas en participar podrán formalizar su inscripción hasta las 15:00 horas del día anterior.

Habrá hasta doce premios que superan los 300 euros y otros obsequios que serán otorgados en dos finales.

La organización se encargará de mantener en perfectas condiciones la pista con su regado frecuente y habrá servicio de bar en campo. Además la entrega de premios será amenizada por la bailadora Arancha Pérez Pérez.

Esta cita está organizada por el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte cuenta con la colaboración de las asociaciones de cazadores de Peñaranda y de Cantaracillo.

