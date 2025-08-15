Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Integrantes de la peña 'Los Peinaitos' de Rollán durante las pasadas fiestas en honor a San Lorenzo. EÑE

Peña 'Los Peinaitos' de Rollán: una amistad de infancia que nunca dejó de crecer

Desde 1986, los integrantes de esta peña de Rollán colaboran y participan activamente en las actividades del municipio durante todo el año y mantienen vivo su 'espíritu joven'

Francisco Martín/EÑE

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:05

No todas las peñas nacen para el verano ni viven solo para las fiestas. Algunas, como 'Los Peinaitos' de Rollán, surgen de algo mucho más profundo: la amistad de verdad, la que se forja en la infancia, resiste con el paso del tiempo y se convierte en una gran familia. «Nosotros no solo nos reunimos para las fiestas, sino que compartimos nuestras vivencias del día a día y estamos tanto para los momentos buenos como para los malos», asegura Montse Casero, una de las integrantes de la formación.

«No somos una peña de verano. Somos una peña de amigos, de toda la vida», continúa Casero. En este sentido, la historia de 'Los Peinaitos' arranca oficialmente en 1986, cuando se hicieron sus primeras camisetas. Eran blancas y con letras negras pintadas con pintura de coche.

Entonces, la peña ya llevaba tiempo saliendo junta, pero ese año fue clave al poner el nombre a lo que ya era un grupo de amigos. «El apodo surgió en una fiesta en Ledesma, donde, al bajar del coche parte de los chicos, unas chicas exclamaron: ¡Ahí vienen los peinaditos de Rollán!», recuerda Casero. Desde ahí, lo que empezó como una broma se convirtió en seña de identidad.

Desde entonces, no hay año que no estén presentes en la vida del pueblo. Han participado en todo tipo de actividades y organizado algunas de ellas, desde las paellas populares hasta los juegos infantiles. «Empezamos a disfrazarnos en 1995, cuando no había concursos ni premios. Aquella vez fuimos Blancanieves y los siete enanitos, y desde ahí no paramos», cuenta Casero.

Uno de sus momentos más especiales llegó en 2012, cuando fueron mayordomos de las fiestas. Ese año, además de dar el pregón, protagonizaron uno de los recuerdos más vivos de la plaza: un vídeo y baile colectivo del mítico 'Thriller' de Michael Jackson. «Nos disfrazamos todos y conseguimos que se sumara todo el pueblo. Fue espectacular».

Pero su actividad no se limita a los días señalados. Aunque todos viven en Salamanca, conservan casa en Rollán y regresan cada fin de semana. «No nos imaginamos una vida sin pueblo. Lo llevamos dentro, y nuestras raíces están aquí.» Durante la pandemia, mantuvieron el contacto con vídeos de cumpleaños, celebraciones virtuales y gestos que reforzaron aún más los lazos del grupo.

Hoy, con edades que rondan entre los 54 y los 60 años, 'Los Peinaitos' siguen siendo referentes de participación. «Si algo somos es participativos. Siempre estamos ahí», concluye Casero.

