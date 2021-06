Pelayos: Un concejal del PP y otro de Cs presentan una moción de censura para echar al alcalde Benigno Suárez

La falta de entendimiento entre los concejales que componen la Corporación de Pelayos, ha desembocado en la presentación de una moción de censura contra el actual alcalde, el popular Benigno Suárez, que lleva más de dos décadas en la Alcaldía.

El Ayuntamiento tan solo cuenta con tres concejales y la moción está suscrita por el otro edil del PP en el municipio, José Luis Herráez, que hasta ahora es teniente de alcalde, y el tercer concejal del municipio, José María Criado que pertenece a la lista de Cs. Como futuro alcalde la moción plantea la candidatura de José Luis Herráez, con lo que el Ayuntamiento seguirá en manos del PP.

La votación se ha programado para el día 23 en un pleno extraordinario, algo que el alcalde, Benigno Suárez ha calificado como “un asalto al poder. Pretenden expoliar el Ayuntamiento y tienen como botín el Club Náutico”.

“Hemos puesto la moción porque Benigno Suárez como alcalde no nos informa al resto de los concejales de nada”, asegura el todavía teniente de alcalde, José Luis Herráez, “soy de su grupo político y no me cuenta nada de lo que hace. Me siento ninguneado. Antes iba bien la cosa, pero desde hace seis meses hace lo que le da la gana”. Como ejemplo de esta situación indica “se han puesto las letras del pabellón y el alcalde ni siquiera me ha dicho lo que han costado”.