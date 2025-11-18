Peinados solidarios por los pueblos: «Tenía muchas ganas de ayudar de alguna manera» Gema García Martín, peluquera que trabaja a domicilio en pueblos de las sierras de Béjar y Francia ofrece un servicio solidario a sus pacientes de Valdefuentes de Sangusín con el objetivo de apoyar la lucha contra el cáncer. Logró recaudar más de 550 euros

Las escuelas del Collado de Valdefuentes de Sangusín reciben la visita de Gema García Martín como cualquier otro día. Es la peluquera que ofrece sus servicios a las vecinas del pueblo y que acude también a los domicilios para aquellas personas que no pueden salir de casa, por edad, movilidad o cualquier otra circunstancia.

Las clientas esperan ya para peinarse, cortar o darse las mechas como cualquier otro día, pero no, no es un día cualquiera. Primero, porque hay mucha más gente de lo habitual y vienen con sus característicos chalecos rojos, que dan fe de la procedencia del grupo (integrantes voluntarios de la Asociación Bejarana contra el Cáncer) y segundo, porque Gema ha decidido donar a la lucha contra el cáncer toda la recaudación del día. Ella atiende a sus clientas y tiene en mente una cantidad que podría recaudar en función del precio ordinario pero, por sorpresa, al final de la jornada, la recaudación será mucho mayor. Y es que la generosidad de sus clientas, sumada a la colaboración del Ayuntamiento, consiguió superar con creces las expectativas de Gema y alcanzar los 553,50 euros en una sola tarde.

Además de en Valdefuentes, Gema trabaja en otras localidades de la zona, como Santibáñez de la Sierra, Pinedas, La Cabeza de Béjar o San Esteban de la Sierra. «Trabajo a domicilio porque me parece una labor que no se suele hacer y hay mucha gente que necesita de estos servicios porque no suele moverse y hay que dar el servicio a todo el mundo. Empecé por las casas y, a raíz del boca a boca en diferentes pueblos me dijeron que por qué no venía, que la gente mayor lo necesitaba. Me puse en contacto con los alcaldes y Valdefuentes, en este caso, siempre me ha apoyado», explica. La idea de esta iniciativa surgió, señala: «Porque tenía muchas ganas de ayudar de alguna manera a esta asociación que tanto está haciendo en beneficio de la gente y me surgió la idea de que esta tarde, todo el trabajo que pudiera realizar lo donaría a la asociación. También con la venta de la lotería, todo suma y el fin es colaborar. También quiero dar las gracias al alcalde de Valdefuentes, que siempre está dispuesto a todo».

El presidente de la asociación, Elías Fraile, estuvo presente también en la jornada acompañado de otro grupo de voluntarios y manifestó su agradecimiento: «Estamos llenos de emoción por el apoyo que estamos teniendo. Ahora ha tocado Valdefuentes con una iniciativa de Gema y estamos súper agradecidos de estos apoyos y de estas iniciativas. Ya no es la cantidad, si no la ilusión con lo que estas personas realizan las iniciativas. Estamos muy apoyados. Merece la pena este apoyo y nos sentimos familia desde el primer momento».

También el alcalde, Jonathan Andrino, acompañó a sus vecinas, a los voluntarios y a Gema: «Estamos muy contentos de poder dar visibilidad a la asociación y agradecerles su gran labor diaria y también gracias a Gema y su iniciativa emprendedora desde hace tres años».

