Patrimonio vivo y experiencias únicas en plena naturaleza en Alba de Tormes

Gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado por los fondos europeos Next Generation, Alba de Tormes ha logrado avanzar de manera significativa en la creación de un entorno más verde, accesible y diverso para el turismo. Este ambicioso proyecto, en el que el Consistorio trabaja para transformar la villa ducal en un destino sostenible, busca impulsar la economía local, a la vez que preserva su valioso patrimonio.

En este sentido, el plan ha permitido al Ayuntamiento llevar a cabo diversas actuaciones para mejorar el entorno natural, cultural y deportivo de la localidad, consolidando a Alba de Tormes como un referente en turismo verde y responsable. Entre las principales iniciativas destaca el impulso del Camino Natural Vía Verde de la Plata, que conecta con la villa a través del nuevo carril bici, facilitando el acceso directo al casco antiguo por la carretera de Valdemierque.

Además, en el marco de este recorrido, se han llevado a cabo importantes acciones de conservación en el conocido camino de las Mariposas, un espacio restaurado con el objetivo de favorecer la biodiversidad de insectos, mediante la recuperación de sus hábitats naturales.

Asimismo, la Vía Verde acoge actividades vinculadas al turismo micológico, con señalización específica para la recolección regulada de setas y otras especies comestibles, que puede realizarse con autorización gratuita. Además, forma parte de una iniciativa para el aprovechamiento sostenible del recurso micológico, y el itinerario se ha convertido en un ejemplo de conservación activa y educación ambiental.

Por otro lado, el camino de las Aceñas, situado cerca del río Tormes, está siendo restaurado para recuperar sus hábitats de ribera, poniéndose en valor su entorno natural. Esta senda ejemplifica el bosque de ribera autóctono del Tormes, representando la biodiversidad y los hábitats más característicos de esta Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.

En la Laguna de la Dehesa se ha creado un observatorio de aves, permitiendo disfrutar del avistamiento en un entorno renaturalizado, con refugios para la fauna. A esto se suma la rehabilitación del área recreativa de Las Playas, que cuenta con accesos adaptados para personas con movilidad reducida, amplias zonas verdes y un nuevo pantalán que permite practicar piragüismo sin alterar el ecosistema, fomentando así actividades deportivas respetuosas con el entorno natural.

En cuanto al turismo astronómico, el Mirador de Otero, primer Parque Estelar Starlight de la provincia, acogerá actividades especiales de cara al eclipse solar del 12 de agosto de 2026, convirtiéndose en un punto de encuentro para aficionados y profesionales del cielo nocturno. Por otro lado, el municipio contará en breve con un nuevo servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, accesible a través de una aplicación.

En cuanto a la pesca deportiva, Alba es un lugar de referencia en la comarca para los aficionados, gracias a la cercanía del coto de Villagonzalo II, único en España donde se puede pescar el hucho hucho. La experiencia turística se completa con la recuperación del coladero alfarero, un símbolo del patrimonio etnográfico local; rutas religiosas como el Camino de la Cuna al Sepulcro; cinco museos; cuatro puntos de información turística y ventajas exclusivas con la tarjeta 'Alba Card', que ofrece descuentos y promociones para potenciar la estancia de los visitantes.

