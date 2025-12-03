El Patio de La Salina ya presume del belén más concurrido del año pasado: más de 73.000 visitantes El Belén incorpora figuras del prestigioso escultor José Mayo

Instalado en el Patio de La Salina hasta el 6 de enero, el Belén Monumental vuelve a contar con el trabajo de la Agrupación Belenista La Morana, referente nacional en el ámbito belenista.

La instalación incorpora figuras del prestigioso escultor José Mayo, consideradas obras de gran valor artístico y uno de los elementos más apreciados por el público.

En la última edición, el Belén superó los 73.000 visitantes, consolidándose como la mumás concurrida del año y como un verdadero icono del ocio navideño en la provincia.

