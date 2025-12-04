El Partido Popular de Peñaranda repartirá constituciones el sábado La formación local en la plaza de España con una mesa informativa

J. H. Peñaranda de Bracamonte Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:25

El Partido Popular de Peñaranda instalará este sábado a las 13:30 horas, una mesa informativa en la Plaza de España, junto al templete, para repartir ejemplares del texto de la Constitución española con motivo del Día de la Constitución, según informa a través de nota de prensa.

Tras la buena acogida del año pasado, la formación local repetirá esta iniciativa contando nuevamente con la colaboración del grupo de Nuevas Generaciones.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Eva López, ha subrayado que este reparto «es una forma sencilla de recordar que nuestra Constitución es el pacto que permitió avanzar como país y garantizar derechos y libertades que hoy seguimos disfrutando».

Eva López ha querido remarcar además que, «en un momento en el que vemos debates tensos a nivel nacional y decisiones que para muchos ponen en cuestión el espíritu constitucional, creemos que es todavía más necesario reivindicar el valor de ese consenso que nos ha dado estabilidad durante décadas».

La portavoz ha invitado «a todos los peñarandinos a acercarse, recoger su ejemplar y conversar sobre lo que la Constitución ha significado para nuestra convivencia».

Por su parte, el concejal y miembro de Nuevas Generaciones, Julio López, ha destacado que esta actividad busca «acercar a los jóvenes a los principios que sostienen nuestra democracia».

El edil también ha señalado que desde Nuevas Generaciones desean «sumar a más jóvenes peñarandinos a un proyecto que defienda la moderación, el compromiso y la ilusión por mejorar Peñaranda».