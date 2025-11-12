El parque Alfonso IX de Ciudad Rodrigo estrena sus nuevos juegos e imagen

D. S. Ciudad Rodrigo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:08 Comenta Compartir

El concejal delegado de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo , José Manuel Jerez, presentó la renovación del parque, contiguo a la calle Alfonso IX, en el barrio del Caño del Moro. En esta zona verde se han renovado completamente los juegos infantiles y se ha puesto el suelo corrido de césped. El concejal también ha destacado que «seguirán restaurándose los demás parques hasta renovar todos los parques de la ciudad».

Con estas mejoras se atiende la demanda vecinal, ya que los juegos infantiles se encontraban «muy deteriorados» y se ha procedido al cambio de todos los elementos insistentes. En los últimos meses se han realizado mejoras de distinto calado en las zonas verdes mirobrigenses, como fue el caso del parque del barrio de Las Canteras, que estrenó nueva imagen en septiembre. Estas actuaciones continuarán en otros parques de Ciudad Rodrigo.