Palaciosrubios clausurará los festejos taurinos del año con un novedoso Toro de San Andrés

Miembros de la asociación taurina Beleguina en el recorrido del encierro con la iglesia de San Andrés al fondo.

Jorge Holguera Illera Palaciosrubios Martes, 11 de noviembre 2025, 10:31 Comenta Compartir

Palaciosrubios clausurará los festejos taurinos en el noreste de la provincia de Salamanca y probablemente en toda la provincia con la celebración de un novedoso Toro de San Andrés.

Este festejo, en forma de encierro urbano, con astado soltado desde un cajón, será el sábado, 29 de noviembre por la tarde. La organización corre a cargo de la Asociación Taurina Beleguina, creada hace dos años y que cuenta con 70 socios. Uno de sus fines principales es la organización de este festejo que podrán llevar a cabo este año.

La fecha elegida es la víspera de San Andrés, encuadrando el festejo dentro de la programación festiva que cada año se desarrolla en esta localidad en honor al patrón y titular de la iglesia parroquial.

Los socios de la asociación taurina ya han comenzado a colocar las talanqueras en el recorrido del encierro. Personas voluntarias se encargarán de preparar todo y de estar al tanto de todo el día del festejo.

El próximo 15 de noviembre, en un acto público en el salón multifuncional, se llevará a cabo la presentación oficial del I Toro de San Andrés de Palaciosrubios. Se contará con personas destacadas del mundo taurino. Se espera la colaboración de los matadores de toros:Manuel Diosleguarde y Salvador Ruano;se espera la participación del rejoneador peñarandino, Sergio Pérez de Gregorio; también se espera contar con la leyenda del recorte, Víctor Holgado; también asistirá el empresario Inocencio Gómez;y se contará con la participación del recortador local, Javier Marín. Al finalizar se degustará un vino español, según se puede leer en el programa. En este acto destinado a los aficionados y vecinos del pueblo se darán a conocer detalles como el nombre del toro.